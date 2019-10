Mercedesz Henger risponde attraverso un video a sua madre Eva dopo le numerose accusate ricevute e fatte

Eva Henger, attraverso i social e i programmi in cui è stata ospitata, ha lanciato pesanti accuse contro sua figlia Mercedesz Henger e il suo nuovo fidanzato Lucas Peracchi. Si trattava di parole e atti molto forti che però l’ex naufraga ha smentito.

Infatti ieri sera Mercedesz attraverso una serie di Instagram Stories ha spiegato come stanno veramente le cose: “Faccio questo video a malincuore. Non avrei mai dovuto essere costretta a fare un video del genere e infatti fino ad adesso non ho risposto, a dispetto di quanto pesante e seria si fosse fatta la situazione.”

Poi spiega il motivo che l’ha spinta a tenersi da parte: “Ho scelto di non rispondere perché nel rispondere a mia madre avrei dovuto sbugiardarla e, magari presa dalla rabbia, avrei potuto insultarla, cosa che non voglio fare. Come avrete potuto vedere nella mia breve carriera televisiva, ho sempre elogiato e difeso mia madre in ogni maniera possibile. Adesso mi ritrovo costretta a difendermi da lei, cosa che non avrei mai creduto possibile.”

Mercedesz Henger: attacca la madre Eva Henger

Mercedesz Henger ha anche spiegato che il suo ragazzo non l’ha mai picchiata e che sua madre non ha neanche provato a chiamarla: “Non posso darvi il mio telefono in mano ma ve lo darei. Se ci fosse anche una sola chiamata di mia madre a cui non ho risposto, farei mea culpa e le darei tutte le ragioni del mondo, ma non è così. Avevo cancellato Whatsapp ma c’erano altri modi di contattarmi.”

Poi l’accusa contro sua madre di voler fare solo show: “Poteva chiamarmi. Da quando ha pubblicato i video su Instagram, da quando ha chiamato i giornali – perché mi è stato detto che è stata lei stessa a chiamare i giornali e a insistere che queste robe fossero pubblicate – e da quando è andata a Domenica Live a fare queste dichiarazioni fortissime. Perché? Sapevo dell’antipatia che aveva nei confronti di Lucas ma una cosa del genere non me la sarei mai aspettata. Mi scuso con le persone che hanno realmente subito violenza e con tutti quelli che si sono preoccupati per me. Chiedo scusa perché in 28 anni non ho mai sentito mia madre ammettere una colpa o chiedere scusa quindi ve le do io le scuse.”

Ed ora non ci resta che attendere la risposta di Eva, chissà come reagirà alle accuse.

