Adriana Volpe chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Adriana Volpe è una conduttrice televisiva di 46 anni. Lei è nata il 31 maggio 1973 a Trento sotto il segno dei Gemelli, è alta 176 centimetri e pesa circa 55 kg. È cresciuta insieme ai suoi genitori: sua mamma, Lina, e suo papà, Giuseppe.

Dopo aver conseguito il diploma presso un Liceo Scientifico decide di proseguire gli studi. Infatti si iscrive a Lettere, laureandosi presso l’Università degli Studi E-Campus nel 2012. La 46enne è una grande tifosa della Lazio ed ama molto viaggiare. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita privata.

Nome: Adriana Volpe

Età: 46 anni

Data di nascita: 31 maggio 1973

Luogo di nascita: Trento

Segno zodiacale: Gemelli

Titolo di studio: Laurea

Professione: conduttrice televisiva

Altezza: 176 cm

Peso: 55 kg

Account social: Instagram Facebook

Sito Web: http://www.adrianavolpe.it/

Adriana Volpe: Instagram

Adriana Volpe Elia è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 155mila persone e conta oltre 1600 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, foto insieme ad amici e parenti ma anche scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerose account con il suo stesso nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

La 46enne ha un profilo attivo anche su Facebook qui conta 26mila followers ed è solita condividere selfie e foto che riguardano la sua carriera e vita quotidiana, potete trovare qui il suo profilo. Mentre su Twitter non risulta avere account attivi, quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage. Infine ha un sito web: www.antonellaelia.com

Adriana Volpe: vita privata

Per quanto la vita privata di Adriana Volpe sappiamo bene poco riguardo a relazioni passate. La storia d’amore della di nota è sicuramente quella con l’imprenditore Roberto Parli. La coppia il 06 luglio 2008 convola a nozze e dal loro amore nascono una bellissima figlia: a Mendrisio l’11 agosto 2011 nasce Gisele. Sulla piccola ha svelato: “Prima rispondevo al cellulare anche se Gisele mi stava parlando di una cosa importante. Ora il telefono lo lascio squillare. E quando mia figlia ha finito di raccontarsi, richiamo chi voleva parlarmi. E pazienza se magari, così facendo, perdo qualche treno. Prenderò quello dopo”.

Per lei la famiglia è un elemento chiave della sua vita: “La mia forza è la famiglia e devo ammettere che mio marito, specialmente negli ultimi anni, si è dimostrato un vero fuoriclasse. In tutto. Perché mi ha sostenuto nelle difficoltà ed è sempre stato presente nelle mie scelte, condividendole al cento per cento”

Adriana Volpe: lite con Giancarlo Magalli

Adriana Volpe ha avuto una terribile lite con Giancarlo Magalli, antichi dissapori che sono scoppiati, nel marzo del 2017, in una violenta lite in diretta poi protrattosi anche sui social. Ed oggi, a distanza di due anni, gli attriti tra i due non accennano a placarsi. I due, infatti, si sono ritrovati in tribunale quando Volpe ha denunciato Magalli per diffamazione!

A settembre 2019 la conduttrice, durante un’intervista per verissimo è tornata sull’argomento: “Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. […] Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. […] Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi”

Adriana Volpe: carriera

Per quanto riguarda la carriera di Adriana Volpe sappiamo che dopo aver ottenuto il diploma si trasferisce a Roma con l’obbiettivo di realizzare i suoi sogni. Appare per la prima volta in tv nel 1993 quando fa la valetta per il programma Rai del sabato sera Scommettiamo che…?

Due anni più tardi la troviamo sul grande schermo grazie al film Viaggi di nozze (di Verdone) e Croce e delizia. La grande svolta per lei arriva nel ‘99 quando prende parte al programma Mezzogiorno in famiglia, vi rimarrà fino al 2009. In questi anni entra nell’Albo dei giornalisti e nel 2007 partecipa a Notti sul ghiaccio. Nel 2009 conduce insieme a Giancarlo Magalli I fatti vostri fino al 2017 quando lascerà tutto per condurre, di nuovo Mezzogiorno in famiglia.

L’anno successivo partecipa a Pechino Express ma viene eliminata quasi subito: “Per me è stata l’opportunità di fare un viaggio che probabilmente non avrei mai fatto. Ho visto tanta povertà. Loro ci vedono come gli occidentali, persone che hanno disponibilità economiche, quindi essere noi a chiedere un aiuto a loro fa un po’ strano… Ma tutto questo si cancella perché rimane l’amore che la gente ti trasmette”.

Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione al reality show di Canale Cinque, Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

