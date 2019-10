James Franco è stato accusato da due donne di molestie ma il suo avvocato nega l’accaduto. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, ex allieve della scuola di recitazione Studio 4, hanno accusato l’attore di molestie. Stando a quanto dichiarato dalle due donne la scuola du James Franco fu creata per dar vita a “un costante flusso di giovani donne da oggettivizzare e sfruttare”

L’avvocato dell’attore smentisce tutto: “Non e’ la prima volta che vengono fatte e sono state sempre finora smontate. James non solo si difenderà, ma chiederà di essere risarcito per esser stato trascinato in questa azione giudiziaria volgare.”

