Seborrea: le cause, i sintomi, i rimedi naturali e consigli

Che cosa è la seborrea? Avete mai sentito parlare? La seborrea si manifesta frequentemente in età adolescenziale ed è precursore dell’acne, ma come si manifesta? Riguarda un’iperattività delle ghiandole sebacee che vanno a produrre il sebo in eccesso, e può interessare più parti del corpo per motivi diversi.

Cerchiamo di scoprire qualcosa in più a riguardo le cause, i sintomi e i rimedi.

Seborrea che cosa è?

iStock Photo

La seborrea determina un’eccessiva secrezione di sebo da parte delle ghiandole sebacee, che sono localizzate su tutto il corpo tranne sulle regioni palmo-plantari che sono prive di follicoli piliferi. Quando le ghiandole sebacee non funzionano bene, si verifica un’eccessiva produzione di sebo, che normalmente protegge la pelle dalla disidratazione e quindi svolge un’azione antibatterica. Se il sebo se ne produce in eccesso si verificano delle vere e proprie alterazioni cutanee.

La seborrea può comparire in età puberale, ed è precursore dell’acne, il tutto è determinato dagli squilibri ormonali.

Sintomi



Quando si produce un’eccessiva secrezione di sebo la pelle avrà un aspetto secco e ruvido al tatto e si definisce pelle asfittica. L’eccesso di sebo non trovando sbocco all’esterno dei follicoli, rimane all’interno formando i cosi detti comedoni, che possono essere: comedoni chiusi: cioè i punti bianchi

comedoni aperti: punti neri

papule

pustole

noduli

cute grassa

prurito

forfora

macchie rosse

dolore al cuoio capelluto

brufoli

cisti La seborrea si nota subito soprattutto sul viso, perchè dona un aspetto lucido ed untuoso, che interessa soprattutto il cuoio capelluto e la parte superiore del dorso.Quando si produce un’eccessiva secrezione di sebo la pelle avrà un aspetto secco e ruvido al tatto e si. L’eccesso di sebo non trovando sbocco all’esterno dei follicoli, rimane all’interno formando i cosi detti comedoni, che possono essere: A livello del cuoio capelluto la seborrea si può manifestare con: la forfora

l’alopecia

capelli grassi Il sebo prodotto in eccesso conferisce ai capelli un aspetto untuoso che diventa un problema estetico e soprattutto igienico, inoltre si sottrae vitalità al capello. La seborrea può essere:

furfuracea: con la comparsa di forfora ovvero scaglie di cute secca;

grassa: in questo caso le scaglie sono untuose;

eczematoide, quando si associa all’infiammazione della pelle.

Il sebo dunque di per sé e fisiologico, mentre la seborrea è proprio una patologia che può essere occasionale o persistente.

Causa

Le cause possono dipendere da diversi fattori quali:

squilibri ormonali: ghiandola tiroide e della ghiandola ipofisi, periodo puberale e menopausa;

infezioni micotiche

sindrome da immunodeficienza

stress

nervosismo

scarsa igiene

utilizzo di detergenti aggressività

alimentazione scorretta

disturbi digestivi

ereditarietà

disfunzioni epatico biliari

autointossicazione

fattori ambientali: se persiste il tempo molto caldo ed umido, danno luogo alla seborrea occasionale;

iperidrosi: eccessiva secrezione di sudore rispetto alla norma.

Rimedi naturali

La seborrea si può curare con rimedi naturali ecco alcuni:

lozioni che dissolvono i lipidi e con funzioni antisettiche;

lozioni astringenti;

trattamenti contro il cattivo odore;

trattamenti antimicotici.

Il consiglio è farsi seguire da un dermatologo che vi indicherà la terapia giusta da seguire, ricordate che non sempre i rimedi naturali sono efficaci, dipende molto da persona a persona. Ecco alcuni rimedi naturali:

massaggi con gel d’aloe : diluire due gocce di tea tree oil nel gel, massaggiate delicatamente in modo da stimolare l’afflusso del sangue che a sua volta stimola la produzione di sebo;

: diluire due gocce di tea tree oil nel gel, massaggiate delicatamente in modo da stimolare l’afflusso del sangue che a sua volta stimola la produzione di sebo; infusi di ortica : basta bollire le foglie, lasciatela intiepidire, filtrate il liquido ed usatelo nei lavaggi nelle zone interessate;

: basta bollire le foglie, lasciatela intiepidire, filtrate il liquido ed usatelo nei lavaggi nelle zone interessate; maschere di argilla diluita con infuso di ortica : aggiungete il succo di limone, miele e gel d’aloe;

: aggiungete il succo di limone, miele e gel d’aloe; risciacqui con aceto di mele: oppure con il tè verde che sgrassano e purificano la cute.

In fitoterapia di solito si consiglia l’uso di prodotti a base di:

calendula

ortica

menta

limone

semi di pompelmo

timo

salvia

rosmarino

iperico

bardana

borragine

cedro

betulla

ginepro

edera

broswellia

pappa reale

tarassaco

fumaria

Alimentazione da seguire

Tra le cause di seborrea l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale, scopriamo gli alimenti da assumere:

arance

limoni

semi di lino

cetrioli

mandarini

pompelmi

pesce azzurro

miele

cereali integrali

uova

carne bianca

fegato

carote

broccoli

cavolfiori

zucca

asparagi

melanzane

E’ importante anche idratarsi non solo con l’acqua, che ne dovete assumere almeno 2 litri al giorno. Anche con le tisane depuratrici dell’organismo a base di ortica, curcuma, tarassaco e betulla sono un ottimo alleato per combattere la seborrea.

Ecco i cibi da evitare assolutamente sono:

carne e pesci grassi

fritti

latticini

salse

zuccheri

alcol

frutti di mare

farine raffinate

lieviti

riso bianco e pasta bianca

bevande zuccherate

cibi piccanti

Consigli da seguire

1. E’ importante per combattere la seborrea seguire alcuni consigli come:

riposo

relax: soprattutto è consigliata l’aria di mare

attività fisica leggera

yoga all’aperto.

2. E’ opportuno non esagerare con il sole e l’acqua del mare, dopo aver bagnato i capelli con l’acqua del mare lavarsi subito con acqua non salata per evitare di irritare la cute.

3. Il viso con eccesso di sebo, non deve essere assolutamente truccato, per il cuoio capelluto invece non utilizzate oli per capelli a meno che non lo prescriva il dermatologo.

4. Non utilizzate i rimedi naturali fai da te se lo consiglia il dermatologo.

5. Non utilizzate rimedi a cui si è potenzialmente allergici e non consumare alimenti di cui si sospettano intolleranze.

