Il ciclo mestruale scarso, detto anche ipomenorrea, interessa tantissime donne e non dipende solo dallo stress.Tutto quello che c’è sapere

Il ciclo mestruale scarso interessa diverse donne sia in età adolescenziali che in quella adulta, è caratterizzato dalla riduzione delle mestruazioni, sia in termini di quantità che durata. Quando l'ipomenorrea si presenta occasionalmente non desta preoccupazione, ma se accade spesso è necessario rivolgersi al ginecologo che ci darà informazioni in più a riguardo. Spesso questo disturbo può essere una vera e propria patologia o uno scompenso ormonale che deve essere accertato ed eventualmente curato. Scopriamo le cause principali e la diagnosi.

Ciclo mestruale scarso: le cause

Un ciclo mestruale scarso interessa tantissime donne, le cause più comuni, che possono determinarlo sono:

lo stress: variazioni di peso, assunzioni di particolari farmaci, cambiamenti di clima;

variazioni di peso, assunzioni di particolari farmaci, cambiamenti di clima; attività fisica molto intensa : può causare anche l’assenza delle mestruazioni, interessa soprattutto le donne che praticano molto sport e si sottopongono a duri allenamenti fisici;

: può causare anche l’assenza delle mestruazioni, interessa soprattutto le donne che praticano molto sport e si sottopongono a duri allenamenti fisici; periodo pre-menopausa : con l’avvicinarsi della menopausa, le mestruazioni iniziano ad avere un flusso più scarso fino al totale arresto;

: con l’avvicinarsi della menopausa, le mestruazioni iniziano ad avere un flusso più scarso fino al totale arresto; alimentazione errata : una dieta priva di tutti i nutrienti importanti;

: una dieta priva di tutti i nutrienti importanti; disturbi alimentari: come anoressia e bulimia, portano a cicli irregolari e scarsi;

come anoressia e bulimia, portano a cicli irregolari e scarsi; primi cicli : accade soprattutto alle adolescenti, ma è del tutto normale;

: accade soprattutto alle adolescenti, ma è del tutto normale; squilibri ormonali : come l’ipo o l’ipertiroidismo, gli ormoni giocano un ruolo importante nel ciclo;

: come l’ipo o l’ipertiroidismo, gli ormoni giocano un ruolo importante nel ciclo; malattie dell’apparato riproduttivo: come la sindrome ovaio policistico, i tumori ovarici, le cisti ovariche o le lesioni dell’endometrio.

Diagnosi

In caso di ciclo mestruale scarso bisogna rivolgersi al ginecologo, che ci darà informazioni più dettagliate, se si tratta di :

Ciclo Mestruale Scarso occasionale Ciclo Mestruale Scarso ricorrente

Nel primo caso, può capitare occasionalmente e non dovrebbe allarmare, ma comunque non deve essere sottovalutata. In questi casi le cause dipendono da: stress

stanchezza

ansia Nel secondo caso il ciclo scarso si ripresenta più volte, le cause dipendono da: alterazioni della secrezione ormonale da parte dell’ovaio

Il ginecologo per valutare le cause responsabili dell’ ipomenorrea, consiglia innanzitutto di appuntare sul calendario l”inizio di ogni ciclo e come si presenta il flusso. Successivamente sottopone la paziente a determinati esami: analisi del sangue: per misurare i livelli degli ormoni coinvolti nel ciclo mestruale;

per misurare i livelli degli ormoni coinvolti nel ciclo mestruale; ecografia e esame pelvico: per verificare le condizioni dell’utero e delle ovaie, se sono presenti delle cisti;

Terapia

Se il ciclo mestruale scarso è occasionale basta seguire i consigli del ginecologo:

evitare lo stress; un’alimentazione regolare; esercizio fisico moderato; riposare e dormire in maniera adeguata.

In caso contrario, il trattamento farmacologico consigliato dal ginecologo è quello di effettuare terapie ormonali, somministrando il progesterone ed estrogeni,specialmente se il ciclo scarso diventa causa di infertilità.