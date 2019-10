Una ricetta golosa e perfetta per chi soffre di celiachia o intolleranza al glutine, i muffin light senza burro e senza olio.

Se state cercando un’idea dolcissima e rigorosamente senza glutine, non fatevi sfuggire questi golosi mini muffin light, dei piccoli scrigni dal cuore di frutta che piaceranno a grandi e piccini e soprattutto a chi non può ingerire cibo contenente glutine.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cucina sana: brownies proteici senza zucchero-VIDEO-

Scopriamo insieme come preparare questi buonissimi muffin, perfetti da consumare per colazioni, merenda o anche per un tea in compagnia delle amiche.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Come preparare i muffin light e senza glutine, il video tutorial

Per preparare i muffin light e senza glutine, avrete bisogno di:

100 grammi di farina di mais gialla

1 pizzico di sale

20 grammi di destrosio

60 grammi di zucchero di canna

8 grammi di lievito per dolci

50 ml di latte parzialmente scremato

60 grammi di uova

100 grammi di yogurt

100 grammi di ricotta fresca

50 grammi di farina di mandorle

50 grammi di farina di riso

Per farcire

50 grammi di marmellata di fragole

Sarà davvero semplice preparare i muffin, dovrete miscelare tutti gli ingredienti in una terrina e setacciare il lievito alla fine. Poi mettere un primo cucchiaio di impasto nei pirottini, far cadere al centro di ogni muffin un cucchiaino di marmellata di fragole, e ricoprire con un altro cucchiaio di impasto. Infornare i muffin a 180° a forno pre riscaldato, per circa 20 minuti. Servire tiepidi o freddi.

->>GUARDA ANCHE:

Plum-cake alla cannella e prugne: la ricetta – VIDEO

Toast, per una cena alternativa

Seppie ripiene al pane: un secondo piatto fresco, la ricetta-VIDEO

Muffin salati ricetta per un aperitivo perfetto

Confettura di susine: classica, senza zucchero e con zenzero

Torta cioccolato e albicocche: la ricetta facile e veloce

Cosa cucino oggi? Il menu completo con l’uvetta-VIDEO-

Caprese che passione, ma questa ha una marcia in più

Melanzane e yogurt greco, un matrimonio perfetto in cucina

Paella ai gamberoni e Paella colorata fredda: 2 ricette estive

Peperoni, che passione. Due ricette per fare un figurone

Insalata d’estate, tre fresche ricette

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI