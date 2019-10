Elena Santarelli, il suo dramma ha avuto un lieto fine con la guarigione del piccolo Giacomo. Ma adesso tutta la storia è diventata un libro, per aiutare la ricerca.

Elena Santarelli, il suo dramma è una storia a lieto fine ora che il figlio Giacomo è uscito dall’incubo di una grave malattia. Ma per la showgirl laziale sono state settimane,m mesi di sofferenza e angoscia accanto al figlio. Una sensazione che adesso ha voluto raccontare con un libro, ‘Una mamma lo sa’, pubblicato da Piemme.

Uscirà il prossimo 22 ottobre e prima ancora di essere attaccata dai soliti haters Elena ha spiegato anche chiaramente cosa sarà dei soldi Andrà tutto in beneficenza all’Associazione “Heal” che sostiene la ricerca medica nel campo della nero chirurgia pedriatrica: “Ho ceduto tutti i miei diritti. Il ricavato delle vendite non andrà sul mio conto corrente ma andrà alla Heal Onlus. Questo è uno dei motivi”, ha spiegato in un lungo post.

Le è servito per raccontare come è nato il progetto del libro. Una liberazione, un modo per sfogare tutte le ansie accumulate in questo lungo tempo. Da quando i medici hanno comunicato la malattia del piccolo Giacomo tutta la famiglia è entrata in un tunnel. Ora che sono fuori è giusto che la loro storia arrivi anche ad altre mamme e papà che vivono questo dramma. Ma anche a chi invece non ne ha mai nemmeno sentito parlare.

Elena Santarelli confessa di aver mentito anche a quelli che le vogliono bene

Elena Santarelli ha scelto una serie di IG Stories per spiegare in anteprima i contenuti del libro. ‘Una mamma lo sa’ è un viaggio dentro la paura, ma anche con tanta speranza. Ha spiegato che scrivere quelle pagine le è costato fatica, perché certi ricordi sarebbe meglio cancellarli. “Invece quando devi scrivere un libro devi raccontare veramente la tua storia e ritornano. Credo che non spariranno mai”.

Poi ha spiegati di avere mentito con tutti, a cominciare dai suoi genitori e dalle sue amiche. In pubblico si è sempre mostrata sorridente, positiva. Ma c’era qualcosa dentro di lei che doveva assolutamente tirare fuori e lo ha fatto in queste pagine. Un testo che stupirà anche quanti la conoscono bene. Perché ha raccontato particolari mai confessati a nessuno, nemmeno nei giorni più difficili da sopportare,.

Ora che Giacomo, nato dal suo matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi, sta bene, ci sono altri bambini che hanno bisogno. Così i soldi raccolti con le vendite finanzieranno un progetto specifico. L’acquisto di un simulatore 3D per la neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Ci sono capitoli forti e altri più leggeri ma credo che il linguaggio del cuore sia il più vero…”, scrive Elena sui Instagram. Adesso aspettiamo il libro per capire il resto.

