Il corpo è rappresentativo di ciò che una persona è, pertanto, il tuo giro vita può dire molto sulla tua personalità

Forme e taglia rivelano carattere e personalità secondo un antropologo. Le donne sono spesso vittime dei diktat della società che vogliono sottoporle al desiderio di ottenere una figura perfetta per creare uno “standard” che ha un ritorno economico soprattutto per le aziende. Tuttavia, questo standard non esiste ed è solo il risultato dell’immaginazione collettiva che ha incorporato l’idea che la magrezza sia la regola, in realtà ogni donna è unica e ha una morfologia che la rende perfetta, così come è. Inoltre, se il corpo è specifico per ogni donna, è perché è rappresentativo di ciò che è. Pertanto, più che semplici centimetri, il tuo giro vita può dire molto sulla tua personalità.

La morfopsicologia è una pseudoscienza che presuppone che determinate caratteristiche fisiche possano rivelare tratti inconsci nella personalità degli individui. Quindi, sembra che la forma, le dimensioni e l’aspetto generale di una persona possano rivelare il suo vero carattere.

Secondo l’antropologa Elizabeth Cashdan dell’Università dello Utah, i punti vita delle donne possono dire molto sulla loro personalità. In effetti, gli ormoni coinvolti nella conservazione del grasso nell’addome possono rivelare alcuni tratti caratteriali nella femmina.

Qual è il legame tra taglia e personalità?

Le donne rotonde sono più perfezioniste di altre

Contrariamente alla credenza popolare, le donne magre non sono quelle che hanno il maggior beneficio. In effetti, l’antropologa Elizabeth Cashdan indica che coloro che hanno una vita più grande sono più competitive e più in grado di affrontare situazioni stressanti. In effetti, gli ormoni che causano un eccesso di peso sui fianchi e sullo stomaco sono innescati da un alto livello di stress dovuto alle responsabilità della vita quotidiana.

Secondo lo studio, la maggior parte delle donne ha un rapporto vita / fianchi superiore a 0,7. Per l’antropologa, questi risultati mostrano che gli ormoni svolgono un ruolo chiave nella distribuzione dei grassi. Gli androgeni, ad esempio, aumentano il rapporto dimensioni / fianchi. Questi ormoni includono il testosterone, l’ormone maschile che rappresenta la forza e lo spirito combattivo. Pertanto, se il corpo produce molti androgeni, significa che la donna è più forte e più combattiva.

Inoltre, il cortisolo, un ormone dello stress, provoca anch’esso la conservazione del grasso nell’addome. Pertanto, le donne in sovrappeso in questa zona del corpo si sottopongono alla pressione quotidiana.

Come calcolare il rapporto fianchi / affidabilità?

Per conoscere il tuo rapporto fianchi /affidabilità, Elisabeth Cashdan consiglia di misurare dimensioni e fianchi eseguendo il calcolo come segue:

– Se la vita è di 59 centimetri e i fianchi di 90 centimetri, il rapporto sarà 59/90 = 0,65. Secondo l’antropologa, ciò significa che la donna è affidabile e degna di fiducia.

– Se la tua vita è di 90 centimetri e i fianchi misurano 119 centimetri, il rapporto sarà 90/119 = 0,75. Cashdan afferma che questo rapporto è unico per le donne gentili, generose e premurose.

– Se la tua vita è di 99 centimetri e anche i tuoi fianchi misurano 99 centimetri, il tuo rapporto sarà 1. Secondo l’antropologa, questo rapporto molto alto significa che la donna è forte, perfezionista e che lei difficile riuscire a fare ciò che intraprende.

Esiste davvero un rapporto che da un risultato “migliore”?

Come avrai capito, questa domanda non ammette una, ma diverse risposte. Ogni uomo ha il suo ideale femminile e ogni donna vuole avere una silhouette singolare. Ma in realtà, per piacere a qualcuno, bisogna prima prendere coscienza dei propri punti di forza, del proprio valore e della propria singolarità. Pertanto, amando se stessi, si esercita un potere naturale di attrazione. Quindi, invece di cercare di prendere o perdere peso, invece di trovare difetti dappertutto, meglio provare ad amarsi un pò di più ogni giorno.

