Giulio Raselli svela: “Ecco cosa mi ha colpito di Veronica Burchielli”

Giulio Raselli intervistato da Uomini e Donne Magazine svela cosa lo ha colpito della corteggiatrice Veronica Burchielli

Uomini e Donne sta entrando del vivo del programma e i tronisti stanno già individuando i corteggiatori, e le corteggiatrici, che più apprezzano e con il quali si trovano meglio. L’esempio perfetto è Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavalgia. Il nuovo tronista sembra essere molto preso da Veronica Burchielli, la corteggiatrice che si contende con il “avversario in amore” Alessandro Zarino.

Infatti durante l’intervista rilasciata per Uomini e Donne Magazine ha svelato i particolari che lo hanno colpito: “Sono rimasto piacevolmente colpito dal suo modo di fare: è una ragazza che a tratti risulta sfuggente. Purtroppo o per fortuna resto affascinato da chi non mi dà tutto subito e lei è stata in grado di trasmettermi esattamente questa sensazione.”

Tuttavia ha ammesso di non apprezzare molto di dover dividere le corteggiatori con il suo avversario. Ma a già trovato la sua strategia su come comportarsi. Infatti ha svelato: “Lo spirito è quello di non mollare mai, perché chi molla alla prima difficoltà non la considero una persona di carattere, anche se, a dirla tutta, non sopporto neppure chi gioca e chi tira troppo la corda. Sa, a volte faccio finta di nulla e può passare all’esterno questo messaggio, ma la realtà dei fatti è che mi rendo conto di tutto ciò che mi circonda e di sicuro non starò lì a farmi prendere in giro dalle mie corteggiatrici.”

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Giulio Raselli: le parole sul suo avversario Alessandro Zarino

Nel corso dell’intervista ha avuto anche modo di spendere alcune parole su Alessandro Zarino: “Siamo senza dubbio molto diversi: lui è pacato, almeno apparentemente, mentre io sono più irruento e a volte, a mio parere, anche più schietto nell’esprimere i miei pensieri. Al di là di tutto questo penso che Alessandro sia un bravissimo ragazzo e mi auguro faccia un bel percorso, ma possibilmente non con le ragazze che piaceranno a me.”

Infine il tronista ha espresso il suo desiderio di veder scendere una donna che possa fargli pensare a lei tutto il giorno: “Una persona che riesca ad avere un dialogo con me; una ragazza forte ma allo stesso tempo disposta a tollerare il mio modo di fare. Ma chi lo sa, magari è già scesa”

Leggi anche

>>> Barbara d’Urso perde la causa contro Selvaggia Lucarelli – Video

>>> Luca Onestini e Ivana Mrazova parlano della loro “crisi” – VIDEO

>>> Giulio Raselli e Alessandro Zarino: scontro per Veronica a Uomini e Donne

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI