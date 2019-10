Scontro tra i tronisti di Uomini e Donne Giulio Raselli e Alessandro Zarino: la corteggiatrice Veronica Burchielli semina il panico.

Guerra tra Giulio Raselli e Alessandro Zarino: l’oggetto del desiderio dei due tronisti di Uomini e Donne è la bellissima corteggiatrice Veronica Burchielli che, dopo essere uscita con entrambi ed essersi dichiarata per Alessandro, durante la nuova registrazione del trono classico animata dal primo bacio di Giulia Quattrociocche, ha fatto un passo indietro. Merito di Giulio Raselli che non ha perso tempo cercando di riavvicinarsi e di Alessandro Zarino che, invece, ha snobbato la sua dichiarazione.

Giulio Raselli e Alessandro Zarino si contendono Veronica Burchielli: la corteggiatrice detta legge a Uomini e Donne

Bellissima e con un viso che non passa inosservato, Veronica Burchielli è la vera protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Sia Giulio Raselli che Alessandro Zarino sono stati colpiti subito da Veronica al punto da averla portata in esterna. La Burchielli, però, ha scelto di corteggiare solo Alessandro. Questo, almeno, fino alla registrazione del 2 ottobre nel corso della quale la Burchielli si è infuriata con Zarino, reo di aver snobbato la sua dichiarazione e di non averla portata in esterna.

Giulio, invece, dopo la scorsa puntata, è andato nel camerino della corteggiatrice chiedendole di non chiudergli la porta e di dargli una nuova possibilità. Veronica ha così ammesso di essersi dichiarata perchè si è sentita sotto pressione e di essere spaventata dal carattere e dai modi di fare di Giulio che gli ricordano il suo ex. Lo scontro tra Veronica e Alessandro è stato durissimo mentre Raselli, come svela il Vicolo delle News, pregustava la possibilità di portare a casa la vittoria.

In un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Veronica ha parlato del percorso come corteggiatrice svelando qualcosa del suo passato: “Soffrivo la mia condizione fisica. Per questo la mia migliore amica ha voluto mandare la prima e-mail alla redazione: voleva dimostrarmî di essere certa che avrei dimostrato tutto il mio valore”.

“Quello che più mi incuriosisce è il modo di fare di Alessandro, un modo pacato e riflessivo al quale non sono abituata” – ha spiegato la corteggiatrice che, su Raselli, ha aggiunto – “è una strada che già conosco e che in passato mi ha fatto soffrire”.

