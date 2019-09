Veronica Burchielli chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Veronica Burchielli è una studentessa di 24 anni, lei è nata nel 1995 a La Spezia. I suoi genitori si sono separati quando lei era molto piccola, lei vive insieme a sua madre mentre il papà si trova in Toscana. Con quest’ultimo non ha mai avuto un bel rapporto invece è molto legata ai suoi nonni e alla sua migliore amica, lei c’è sempre stata anche nei momenti più difficili della sua vita.

Dopo aver conseguito il diploma presso un istituto odontotecnico decide di prendersi un anno sabbatico tuttavia sembra molto determinata nel proseguire gli studi. Ama molto viaggiare e tenersi in forma, pratica jogging e adora andare a cavallo. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita privata.

Nome: Veronica Burchielli

Età: 24 Anni

Data di nascita: 1995

Luogo di nascita: La Spezia

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: Diploma

Professione: Studentessa

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Veronica Burchielli: Instagram

Veronica Burchielli è particolarmente attiva sui. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 6mila persone e conta solo 110 post, ama condividere shooting fotografici e selfie, sono presenti anche foto insieme ad amici e parenti. Se volete seguirla, potete trovare il suo profilo qui.

La 24enne non ha un profilo attivo ne su Facebook ne su Twitter, quindi quelli che trovate sul web o solo profili falsi o sono fanpage che sono state create durante la sua partecipazione nel dating show di Canale 5, Uomini e Donne.

Veronica Burchielli: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto infatti Veronica ci tiene molto alla sua privacy. Tutta al settimanale di Uomini e Donne magazine, ha svelato: “Meno di un anno fa sono uscita da una relazione che rappresentava il mio primo amore. Ho iniziato ad avere problemi di alimentazione, mi sottostimavo molto, ero insicura e non riuscivo a vedermi bella. Soffrivo la mia condizione fisica.

Poi aggiunge: “Mi auguro che questa sia la giusta occasione per scoprire lati nuovi del mio carattere. Mi aspetto di uscirne arricchita. Ho voglia di innamorarmi e di essere amata. Spero di andare via da quello studio con l’amore, ma se così non dovesse essere, mi piacerebbe poterlo ricordare almeno come un percorso che mi ha fatto crescere”.

Veronica Burchielli: carriera

Sulla carriera di Veronica Burchielli non sappiamo molto, in passato ha lavorato come cameriera mentre nel 2014 sembra abbia lavorato come parrucchiera. Non è un volto noto nel mondo dello spettacolo infatti appare per la prima volta in tv nel 2019 quando decide di partecipare a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice. Durante il dating show decide di conoscere entrambi i tronisti, Giulio Raselli e Alessandro Zarino.

Su di loro ha confessato: “Non mi aspettavo che ci fossero Giulio e Alessandro sulla poltrona rossa. Di Alessadro mi hanno colpito la storia e la voglia di raccontarsi, mentre di Giulio il carattere. Quello che più mi incuriosisce è il modo di fare di Alessandro, un modo pacato e riflessivo al quale non sono abituata, nonchè le tante affinità che hanno fatto nascere in me la curiosità di approfondire questa conoscenza. Di Giulio mi spaventa molto il modo di fare, il carattere alla ricerca della sfida. È una strada che già conosco e che in passato mi ha fatta soffrire. […] Mi piacerebbe avere vicino a me una persona con un carattere deciso, ma allo stesso tempo sensibile e aperto al dialogo. Qualcuno che sia pronto a dare in amore tanto quanto do io. Do tutta me stessa per amore e mi piace fare follie”.

La Burchielli ha concluso affermando: “Le critiche non mi spaventano. Ho la consapevolezza di chi sono. Nel programma sono e sarà semplicemente me stessa. Sicuramente sono consapevole che sarà un percorso che mi farà mettere in discussione, perciò si tratterà di un’esperienza molto costruttiva”.

