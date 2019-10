Chi è Sara Bucci? Scopri curiosità e informazioni sulla nuova corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex concorrente di Miss italia, già nota su Instagram

Nome: Sara Bucci

Sara Bucci Data di nascita: 1998

1998 Età: 21 Anni

21 Anni Segno zodiacale: /

Professione: studentessa

studentessa Luogo di nascita: Venafro

Venafro Altezza: 168 cm

168 cm Peso: /

Tatuaggi: /

Sara Bucci Venafro

E’ in questa piccola località in provincia di Isernia che è nata Sara Bucci.

La sua famiglia è alquanto celebre in paese e così Sara non ha mai avuto difficoltà nel sentirsi al centro della scena.

La madre, Minella Cipolla, di recente si è candidata con Forza Italia per ricoprire la carica di consigliere comunale e il padre invece, Brusnelio, gestisce una nota società di rent. La coppia, insieme da trent’anni, è per la ragazza un vero e proprio esempio di vita e di amore, l’emblema da cercare di emulare.

Dopo il diploma, conseguito presso l’istituto ISISS A.Giordano, Sara decide di iscriversi all’università dove frequenta il corso di economia aziendale. Per lei lo studio è un mezzo per realizzare il suo sogno: lavorare nel mondo del fashion management. Intanto è impegnata come promoter di abiti, occupazione comprovata anche dai diversi scatti professionali condivisi via social.

Che la partecipazione a Uomini e Donne possa segnare una svolta nella sua carriera oltre che nella vita sentimentale? Staremo a vedere.

Sara Bucci Uomini e Donne

Al suo arrivo a Uomini e Donne, Sara Bucci non è certo passata inosservata. Oltre ad esser piaciuta sia a Giulio Raselli ed Alessandro Zarino, la ragazza ha acceso l’interesse del pubblico, diviso tra chi apprezza la spontaneità di Sara e chi invece la reputa falsa ed interessata a fare business.

Intanto la ragazza ha comunque proseguito spedita nel suo percorso, andando in esterna con entrambi i tronisti: con Alessandro Sara è stata piuttosto timida, con Giulio invece, c’è stata un’intesa immediata.

Il carattere forte della ragazza è comunque emerso con chiarezza e, assieme a Veronica Burchielli, pare esser destinata a incarna una delle protagoniste indiscusse di questa stagione di Uomini e Donne.

Sara Bucci Miss Italia

Se seguendo Uomini e Donne vi siete più volte chieste dove avete già visto la bionda corteggiatrice è preso detto?

Nel 2017 Sara Bucci era tra le ragazze che hanno preso parte al concorso di Miss Italia, andato quell’anno in diretta su La7.

Durante un’intervista ha dichiarato di aver partecipato al concorso per una rivincita personale.

Sara Bucci Instagram

Non si può dire certo che nel mondo social Sara Bucci sia poco attiva. Il suo profilo Instagram conta già quasi 10mila follower, tutti pronti a scoprire l’ultimissimo scatto fashion della ragazza.

Qui infatti Sara Bucci condivide numerose foto, testimonianza del suo lavoro da promoter ma anche di uno smisurato amore per il glamour.

In molti hanno sbirciatina il profilo dopo il suo arrivo inquietante del di Uomini e Donne ma chi voleva scovare qualche scheletro dell’armadio è rimasto amaramente deluso: le ultime foto in atteggiamenti romantici risalgono al 2015, relazione della quale ad oggi non si sa del resto ancora molto.

Qualche cosa di nuovo potrebbe emergere durante il reality ma non resta che stare a vedere. Del resto il numero dei seguaci social della ragazza non potrà che aumentare: le novità certo non potranno sfuggire.

