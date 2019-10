Alessandro Vannucci chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Alessandro Vannucci chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Alessandro Vannucci è uno educatore cinofilo di 26 anni. Lui è nato il 23 gennaio 1993 ad Arezzo sotto il segno dell’Acquario, è alto 180 centimetri. Oggi vive a Maiolo in provincia di Rimini ed da anni il rapporto con i suoi non è il massimo: “Mio padre non c’è stato, manca da 7 anni. Mia mamma è anaffettiva. Io sono il prodotto di queste mancanze. La mia non è sofferenza ma è malinconia.”

Dopo aver conseguito il Diploma decide di proseguire gli studi inscrivendosi a Lingue e Culture Straniere all’Università di Urbino. Parla benissimo l’inglese, lo spagnolo e il francese mentre nel tempo libero ama scrive poesie. Gli piace viaggiare e immortalare le migliori esperienza della sua vita realizzando splendide foto. Inoltre suona la chitarra ma scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita.

Nome: Alessandro Vannucci

Età: 26 anni

Data di nascita: 23 gennaio 1993

Luogo di nascita: Arezzo

Segno zodiacale: Aquario

Titolo di studio: Diploma

Professione: Educatore Cinofilo, Studente

Altezza: 180 cm

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

Alessandro Vannucci: Instagram e vita privata

Alessandro Vannucci è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 34,8mila persone e conta oltre 240 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, scatti che riguardano i suoi viaggi e le sue passioni. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 26enne ha un profilo attivo anche su Facebook, si tratta di un profilo privato e non pubblico. È solito condividere selfie, video e articoli di attualità e non solo, potete trovare qui il suo profilo. Mentre su Twitter non risulta avere nessun account attivo, quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create durante la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto e non siamo a conoscenza di relazioni passate: ci tiene molto alla sua privacy.

Alessandro Vannucci: carriera

Alessandro Vannucci oltre ad essere uno studente è un educatore cinofilo (addestra i cani). È apparso per la prima volta in televisione nei primi mesi del 2019 quando scende le scale di Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglia.

Tuttavia tra i due non c’è molta sintonia, infatti la tronista lo eliminato quasi subito: “A me non ha dato fastidio l’eliminazione in sé, piuttosto mi fa stare male esser stato eliminato per una concezione sbagliata sulla mia persona, che si basa sì sull’unica esterna che io e Giulia abbiamo fatto, ma mi avrebbe fatto piacere avere del tempo per dimostrare l’altro mondo che mi appartiene, più solare, però insomma lei ha comunque dei tempi e lo accetto. Inizialmente mi sono opposto per farle capire proprio questo, che c’era ancora una parte di me che non aveva conosciuto e che mi avrebbe fatto piacere mostrarle, però ha ritenuto che non fosse il caso e me ne sono andato.”

Poi ha aggiunto: “All’interno di Uomini e Donne io non mi sono mai sentito di criticare l’esterna degli altri, dal momento che un’esterna rappresenta il modo che hai di corteggiare una ragazza, e io non mi sento nessun per mettere in discussione gli altri.”

A settembre del 2019 torna a Uomini e Donne per corteggiare Giulia Quattrociocche, oltre a lei gli altri tronista Giulio Raselli, Alessandro Zarino e Sara Tozzi. Quest’ultima ha abbandonato il trono perché ancora innamorata del suo ex.

