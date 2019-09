Sara Tozzi ha abbandonato il trono di Uomini e Donne: il colpo di scena nella nuova registrazione del trono classico. Ecco cos’è successo.

Sara Tozzi ha abbandonato il trono classico di Uomini e donne. Secondo quanto riporta in esclusiva il Vicolo delle news, il clamoroso colpo di scena sarebbe avvenuto nel corso della nuova registrazione del trono classico. Sara, stando a quello che si legge sul Vicolo, avrebbe maturato tale decisione nell’ultima settimana: a quanto pare, la tronista, ormai ex, avrebbe capito di provare ancora un forte sentimento per l’ex fidanzato.

Sara Tozzi abbandona il trono di Uomini e Donne: spunta l’ex fidanzato

Il trono classico di Uomini e Donne regala già la prima sorpresa. Sara Tozzi, nonostante la forte intesa con Javier Martinez, ex tentatore di Temptation Island e corteggiatore contro cui si è scagliata Maria De Filippi dopo aver scoperto l’esistenza di alcuni messaggi inviati a quella che sarebbe la sua fidanzata, ha deciso di abbandonare il trono e tornare alla vita di sempre. A quanto pare, secondo quanto sostengono le talpe del Vicolo, la Tozzi durante la registrazione di mercoledì 25 settembre, ha spiegato di aver capito di provare ancora un sentimento per l’ex fidanzato.

Sara, durante le esterne con i suoi corteggiatori, avrebbe capito di non essere ancora pronta per conoscere nuovi ragazzi avendo nel cuore ancora il suo ex fidanzato. Per evitare di prendere in giro il pubblico e la redazione del programma di Maria De Filippi, la tronista Sara Tozzi che temeva di prendere una fregatura durante il suo percorso, ha preferito salutare tutti e abbandonare il trono. Una scelta che è stata apprezzata dalla redazione di Uomini e Donne e dal pubblico in studio.

