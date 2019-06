Archiviata la delusione per la mancata scelta da parte di Giulia Cavaglià, Giulio Raselli è tornato alla vita di sempre e non rimpiange nulla. Intanto però spunta una ragazza misteriosa.

La puntata della scelta si è conclusa con una delusione per Giulio Raselli, il 29enne corteggiatore di Uomini e Donne che sperava di aver conquistato il cuore di Giulia Cavaglià.

La tronista torinese invece è uscita dal programma con Manuel e così Giulio si è dovuto rassegnare.

Ma in base alle ultime news di gossip sembra anche essersi consolato in fretta perché nelle ultime ore ha cominciato a seguire via social una certa Julia che potrebbe essere il suo ‘chiodo schiaccia chiodo’ per archiviare definitivamente l’esperienza da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, le prime parole e gesti di Giulio Raselli dopo la scelta

Giulio Raselli ci aveva creduto fino all’ultimo, o almeno questo aveva fatto capire a tutti. La bella Giulia lo ha portato fino in fondo e solo nella puntata della scelta ha scoperto le sue carte uscendo con Manuel.

Una decisione che il corteggiatore piemontese, amante del basket, a posteriori ha confessato di aspettarsi. Nel corso di una lunga intervista alla rivista ‘Uomini e Donne Magazine’ infatti ha detto di essere arrivato alla puntata della scelta quasi rassegnato, anche se scoprire la verità gli ha fatto male lo stesso.

Secondo il ragazzo l’atteggiamento di Giulia nelle ultime settimane del dating show era cambiato e si vedeva che nella sua testa c’era un altro. A fargli male non è stato tanto essere scavalcato da Manuel, ma piuttosto che per lei era cambiato, aveva limato alcuni aspetti del suo carattere ed era disposto a fare ulteriori passi per piacerle.

Alla fine però la tronista di U&D ha preso un’altra strada e così Giulio si è rassegnato. Nel presente ricomincerà dal lavoro, perché almeno quello gli dà soddisfazione e non tradisce le sue speranze. In ogni caso è contento del su percorso all’interno del programma ed è sicuro di uscire a testa alta da questa esperienza: “Ho sempre creduto nell’amore e non smetterò di farlo adesso, perché una persona non mi ha voluto”, ha concluso.

E ora spunta un’altra ragazza misteriosa nella sua vita. L’ex corteggiatore infatti ha cominciato a seguire sui social una certa Julia, dopo che per mesi era stato tranquillo e ogni suo pensiero era dedicato solo alla Cavaglià. Pare che sia una ragazza conosciuta qualche sera fa quando è uscito con alcuni amici, ma al momento non sappiamo molto di più. Certo, chi l’ha seguito e amato spera che si consoli in fretta dopo la delusione. Voi per chi facevate il tifo?

