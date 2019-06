Giulio Raselli, dopo non essere stato scelto a Uomini e Donne, si lascia andare a parole importanti nei confronti di Giulia Cavaglià e Manuel Glaiano.

Giuio Raselli è il grande deluso della stagione di Uomini e Donne che si è conclusa con tre scelte che hanno portato alla nascita di tre nuove coppie. Dopo Angela Nasti e Alessio Campoli, dopo Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, infatti, si è formata anche la coppia di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. La tronista, nonostante la forte attrazione per Giulio, ha scelto Manuel che le ha fatto battere il cuore sin dal primo giorno.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Giulio Raselli, le prime dichiarazioni dopo la sceta a Uomini e Donne di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano

Giulio Raselli si è lasciato andare ad un duro sfogo dietro le quinte di Uomini e Donne. Nessuna lacrima, però, per il corteggiatore che, tuttavia, aveva creduto di poter essere davvero la scelta di Giulia. “Dire che mi sento preso in giro? Non è così, è il contrario. Sono contento del percorso che ho fatto, nonostante tutto. Mi sono reso conto che per chi voglio realmente riesco a cambiare, anche se mi è sempre stato difficile” – ha spiegato Raselli che ha poi aggiunto – “La cosa più importante per me, a questo punto per me visto che Giulia ha scelto, mi rendo conto che per chi provo un trasporto importante, come era per Giulia sono sincero, riesco a limare alcuni lati del mio carattere per andare incontro alle esigenze della persona. Sono contento per questo. Spero che le sia arrivato, ma ormai conta poco”.

Potrebbe nteressarti anche—>Andrea Zelletta e Natalia dopo la scelta: parole d’amore

Nonostante la delusione, il corteggiatore afferma di essere soddisfatto del percorso fatto: “Non sono assolutamente buttati i tre mesi, perché ho conosciuto una bella persona. Però ti rendi conto che poi effettivamente a oggi non è servito a niente e un po’ ci rimani… Ho fatto tutto quello che ho fatto, lei ha fatto tutto quello che ha fatto però alla fine le è arrivata l’altra persona. Mi dispiace. Mi dispiace perché c’è stato un momento del percorso in cui veramente l’ho sentita mia. È quello che non riesco a capire, forse in questo momento non dovrei capire ma sono fatto così caratterialmente. Quando tornavo a casa la sentivo mia, invece non era così”.

Infine, a sorpresa, si lascia andare anche ad un augurio speciale per Giulia e Manuel: “Ero assolutamente convinto che Manuel provasse un sentimento, non l’ho mai negato e l’ho sempre detto anche a lei. Da lì a pensare che potesse realmente piacerle sinceramente non credevo. Mio presentimento, sbagliato. Però ultimamente me ne ero reso conto. Quindi nonostante tutto sono contento per loro. Contento è un parolone, però so che potranno viversi una storia tranquilla”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI