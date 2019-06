Uomini e Donne, Giulia e Manuel: dichiarazioni d’amore dopo la scelta

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si lasciano andare alle prime dichiarazioni d’amore dopo l’emozionante scelta.

Dopo l’emozionante scelta, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si lasciano andare a importanti dichiarazioni d’amore. a nuova coppia di Uomini e Donne, prima di congedarsi ufficialmente dal pubblico del programma di Maria De Filippi, si scambia le prime parole d’amore subito dopo la scelta.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Uomini e Donne, Giulia e Manuel: le prime dichiarazioni d’amore dopo la scelta

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono davvero felici della scelta fatta. Dopo le parole di Giulio Raselli, così, arrivano le prime parole d’amore della tronista e del corteggiatore di Uomini e donne. “Io sono contento. Mi sento davvero leggero, ho passato sette giorni che mi sentivo un elefante. È stata una sorpresa per me, lo speravo ma non pensavo di essere la sua scelta”, ha dichiarato Manuel ai microfoni di Witty mentre Giulia ha aggiunto: “Voglio emigrare da qualche parte, quindi andremo a farci sicuramente qualche viaggio e poi non lo so, Non mi importa cosa farò basta che saremo io e lui”.

Potrebbe interessarti anche—>Andrea Zelletta e Natalia dopo la scelta: parole d’amore

Per Giulia e Manuel inizia ufficialmente un nuovo capitolo delle loro vite. Dopo la delusione provata con la scelta di Lorenzo Riccardi che le ha preferito Claudia Dionigi, la Cavaglià ha avuto il lieto fine che sperava. Dopo aver conosciuto Manuel alcuni anni fa, in una tranquilla serata senza che tra loro nascesse nulla perchè, all’epoca, nella vita della Cavaglià c’era un’altra persona, Giulia ha scelto di dare ascolto al proprio cuore e scegliere il ragazzo che le è piaciuto dal primo momento. I due, ora, sono pronti a vivere un’estate ricca d’amore.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI