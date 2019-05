Andrea Zelletta e Natalia Paragoni felici dopo la scelta a Uomini e Donne: le prime parole d’amore del tronista e della corteggiatrice.

Ancora un lieto fine a Uomini e Donne. Dopo la scelta di Angela Nasti e Alessio Campoli che si stanno godendo i primi giorni da fidanzati, anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno dato inizio alla favola d’amore. Dopo mesi di corteggiamento nel corso dei quali non sono mancati i momenti difficili, Andrea e Natalia si sono scelti sotto gli occhi del pubblico e, subito dopo, si sono lasciati andare a importanti dichiarazioni.

Andrea Zelletta e Natalia dopo la scelta a Uomini e Donne: le dichiarazioni d’amore

Andrea Zelletta ha sempre avuto un debole per Natalia Paragoni sin da quando lei corteggiava il tronista spagnolo Ivan Gonzalez a cui ha rinunciato per continuare il suo percorso con il tronista pugliese. Una scelta che in tanti si aspettavano e che Andrea ha motivato così:

“Ho capito che dovevo lottare per averti perché stavi da un’altra parte. All’inizio ero io a corteggiare te e a farti capire il mio interesse. Poi ho visto i tuoi occhi cambiare, hai commesso delle leggerezze. A Milano, invece, ho visto la Natalia di sempre. Ho rivisto i tuoi occhi. Alla villa ho avuto tempo per pensare. Ho deciso di mettere da parte la ragione e di seguire il mio cuore e il mio cuore oggi fa un nome e mi piacerebbe dire questo nome come lo dice mio nonno, Natalia”.

Subito dopo la scelta, ai microfoni di WittyTv, la coppia ha espresso la propria felicità. “Sono felice, non pensavo di provare determinate sensazioni ed emozioni. Ora bisogna vedere cosa ci aspetta al di fuori ma non ho paura – ha specificato Andrea – Sono felice di scoprire quello che ci aspetta, vivere la vita per come è realmente, sarà un’esperienza indimenticabile”.

Natalia ha aggiunto: “Io devo ancora crederci un attimo. Quando passano tantissimi mesi e puoi realizzare che ci tieni veramente ad una persona e poi te la puoi portare veramente a casa, perché dopo tutto quello che hai visto e sofferto ce la fai, non è un premio però è come una liberazione”.

