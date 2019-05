La scelta di Andrea Zelletta è Natalia Paragoni: il tronista pugliese di Uomini e Donne conferma i pronostici della vigilia.

La scelta di Andrea Zelletta è Natalia Paragoni. Il tronista pugliese ha confermato i pronostici della vigilia. Dopo un lungo percorso fatto di baci, discussioni e grandi emozioni, il tronista pugliese di Uomini e Donne ha scelto la ragazza che gli ha fatto battere il cuore sin dalle prime settimane.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

La scelta di Andrea Zelletta è Natalia Paragoni:

Prima di scegliere, a WittyTv, Andrea ha dichiarato: “Mi sono seduto sul trono con la voglia di innamorarmi. Nella villa sono esplose delle emozioni incontrollabili: pur non essendo una persona ansiosa, non è stato facile gestire il nervosismo“, dice Andrea. Importante anche una sua rivelazione: “Di questa esperienza mi mancheranno tutte le persone che che mi hanno seguito e accompagnato, mentre non avrò nostalgia delle puntate in studio e di quelle sensazioni di timore che mi assalivano ogni volta. Soffrivo molto in puntata. Dover affrontare le persone che ti piacciono nello stesso momento non è affatto semplice. Adesso è il momento di affrontare difficoltà più grande“.

Il trono di Andrea Zelletta si conclude con un sì. La favola d’amore del tronista pugliese e della sua scelta può finamente iniziare. Dopo aver visto i giorni trascorsi nella villa con Natalia e Klaudia e con il ritorno di Muriel, emozionato, ma pronto, Andrea ha fatto la sua scelta sotto lo sguardo di Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno seguito con interesse il suo percorso sin dall’inizio. Esattamente come accaduto per la scelta di Angela Nasti, Andrea Zelletta ha annunciato la propria decisione a tutte le corteggiatrici con cui ha scelto di arrivare in fondo.

Potrebbe interessarti anche—>Angela Nasti e Alessio Campoli, le prime parole d’amore: tappe bruciate

La prima ad entrare in studio è Klaudia a cui Andrea comunica così la sua scelta:

“All’inizio mi frenavano i tuoi 18 anni, poi mi hai colpito. Non è facile. Quello che hai vissuto tu, l’ho vissuto anch’io. Hai abbattuto le barriere, mi hai fatto capire che sei una piccola donna non una ragazzina, una persona genuina con valori importanti come i miei. Mi hai fatto vivere emozioni che non dimenticherò. Purtroppo non è scattata la scintilla con te. Non mi aspetto che tu mi abbracci, mi saluti o che tu mi dica delle belle parole. So che non è un momento facile, ma sappi che porterò questi mesi con me. Sei una persona importante. Io ricorderò tutto questo con un sorriso. Ricorderò questo percorso per il resto della mia vita”.

Klaudia piange ma affronta a situazione con grandissima maturità: “Ho sceso queste scale per mettermi in gioco, conoscere i miei limiti. La tua bellezza mi incuriosiva. Poi ogni esterna che facevamo la tua bellezza passava in secondo piano, entrava in ballo il tuo carattere, il tuo essere genuino, questa cosa mi spaventava perché non ho mai conosciuto un ragazzo del genere. Qui dentro sono cresciuta, ho fatto sbagli, ma qualcosa è cambiato. Non ti posso volere male perché sarei una ipocrita. Ti voglio tanto bene”.

In studio, così, arriva Natalia: “ho deciso di seguire il mio cuore che fa solo un nome e mi piacerebbe dire questo nome come lo dice una persona importante che è qui e questo nome è Natalia”. Baci e petali rossi per Andrea e Natalia. Una scelta che, tuttavia, delude in parte il pubblico. Molti telespettatori, infatti, tifafano per Klaudia.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI