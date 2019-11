Come vestirsi a Natale | Un outfit per ogni personalità

L’outfit di Natale deve rispecchiare il modo in cuiciascuna di noi vive le Feste. Che tu sia chic, rock o persino un po’ Grinch ecco il look che fa per te!

Si dice che per le Feste ogni donna vorrebbe sempre apparire al top e la cosa senza dubbio non può che essere vera. Il discrimine è semmai sulla singola e personale definizione di “top”.

Ciò che è glamour per una potrebbe essere Kitsch per un’altra e ciò che è elegante per quest’ultima potrebbe esser scomodissimo per un’altra ancora. Ognuna ha la propria personalità e i propri gusti per rispecchiarla, prospettive che vanno rese poi al meglio nella scelta di un look che così saprà non solo farci brillare ma anche farci sentire pienamente a nostro agio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Come vestirsi a Natale? Dettagli irrinunciabili che fanno la differenza

CheDonna.it è pronta allora a farvi le sue proposte natalizie, divise in base alle diverse personalità… quelle più gettonate, naturalmente! Ognuna poi potrà personalizzare come meglio crederà!

Outfit Natale: ad ognuna il suo

Come ogni outfit anche quello delle Feste segue naturalmente tendenze e dictat del momento ma, altrettanto naturalmente, deve in primo luogo esser pensato sulla base delle singole e personali esigenze di ciascuna di noi. Ma non stiamo parlando solamente di esigenze fisiche.

Così come se la moda ci consiglia gonne che segnano il punto, vita ma noi siamo lì un po’ forti, certo non potremo ignorare la cosa, al tempo stesso non potremo mai indossare un abito rosso sgargiante se non amiamo stare al centro dell’attenzione. Come per ogni scelta di stile, impariamo allora a rispettare noi stesse e in nostro modo di essere anche in occasione del Natale.

Che siate chic, rock, bon ton o persino un po’ Grinch, ecco i consigli su misura per il vostro personalissimo outfit di Natale.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Outfit Natale per la ragazza chic – Puntare sulle tendenze del momento sarà per voi un vero e proprio must. A tal proposito non possiamo che consigliarvi il velluto, il tessuto più Inn del momento e anche quello più iconico per il periodo delle Feste. Potete declinarlo nei colori simbolo delle feste, dal rosso al verde più intenso, e indossarlo in una declinazione total look, magari con un minidress, oppure in un paio di pantaloni palazzo Very cool.

Outfit Natale per la ragazza spiritosa – I maglioni natalizi sono quanto di più tipico e al tempo stesso divertente la moda delle Feste abbia da proporci. Possiamo abbinarli indifferentemente a un paio di jeans, a una romantica gonna midi o persino a un paio di leggings, se il maglione è sufficientemente lungo ovviamente. Nulla potrà impedirvi di strappare un sorriso ad amici e parenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Come vestirsi a Natale? 10 capi che proprio non possono mancare

Outfit Natale per la ragazza Grinch – Va bene, i classici delle Feste non fanno per voi e tantomeno i look bon ton da pranzo in famiglia. Evitiamo però, per quanto possibile, di esternare questo spirito avverso a 360 gradi! Possiamo allora puntaresulla semplicità: un paio di jeans, un bel maglione caldo e soffice, un outfit sobrio che vi faccia stare nel vostro angolino passando inosservate e senza attirare sguardi di biasimo. Fidatevi, finirà presto!

Outfit Natale per la ragazza rock – A natale tutte vogliamo scintillare un po’ e voi forse ancor di più. Perché non puntare allora su lustrini e paillettes? ricordate di non eccedere però: noi vi consigliamo un paio di pantaloni di pelle, magari con un bel trinchetto che dia slancio alla figura, e un top super scintillante. Sarete senza dubbio voi la vera luce della serata.

Outfit Natale per la ragazza retrò – Il bon ton è il vostro marchio di fabbrica e ciò vi regala senza dubbio una marcia in più in questo periodo di Feste. Tra le regole auree del Natale (come vi avevamo spiegato in Come (non) vestirsi a Natale? 10 errori da evitare assolutamente) c’è infatti quella di evitare a tutti i costi gli eccessi: non siamo andando in discoteca ma al cenone della Vigilia e voi lo sapete più che bene. La vostra camicetta con colletto ricamato, la gonna longuette e gli orecchini di perle saranno delle ottime basi per il vostro impeccabile outfit.