Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati: ecco il vero motivo della rottura della coppia del trono over di Uomini e Donne.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati definitivamente. Dopo aver deciso di riprovarci, la coppia si è detta ufficialmente addio nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, ma qual è il motivo della rottura? A svelarlo è stata la stessa Ida.

Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati, il vero motivo della rottura

Dopo l’ultimo scontro avvenuto nello studio del trono over di Uomini e Donne, molti fans del programma di Maria De filippi erano pronti a scommettere sulla fine della storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Cosa che è effettivamente accaduta. Nonostante la dedica di Riccardo, il cavaliere e la dama non sono riusciti a ricucire lo strappo del passato. Dopo essere stati lontani più di un anno, Ida e Riccardo speravano davvero di ricominciare buttandosi alle spalle il passato, ma così non è accaduto.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Qual è il motivo che ha portato Ida e Riccardo a lasciarsi definitivamente? A svelare tutto è il Vicolo delle News che ha pubblicato le anticipazioni della registrazione in cui la dama e il cavaliere si sono detti addio.

Come si legge sul Vicolo, Ida, in puntata, ha spiegato che Riccardo non riesce ad avere rapporti intimi con lui. La Platano, inoltre, svela di essere arrabbiata con la famiglia del Guarnieri a causa di un episodio accaduto qualche mese fa quando era scesaa Taranto con il figlio trovando il muro della mamma di Riccardo che non le aveva aperto la porta di casa

Leggi anche—>Riccardo Guarnieri e Ida Platano, poca attrazione fisica: lite, pianto e colpo di scena

Ida, poi, ha spiegato di soffrire molto per la situazione con Riccardo al punto da aver deciso di seguire una terapia da uno psicologo per cercare di superare tutto e riprendere in mano la propria vita. Sono tanti, dunque, i motivi che non permettono ad Ida e Riccardo di ricominciare. Nel frattempo, dopo la registrazione, Riccardo non è tornato sui social mentre Ida, pur essendo sempre presente su Instagram, non ha fatto alcun riferimento alla sua storia con Guarnieri.