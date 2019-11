Fabrizio Moro | Riparte il tour da Bologna nel ricordo di Lucio Dalla

Fabrizio Moro torna in concerto: il tour “Figli di nessuno” riparte da Bologna nel ricordo di Lucio Dalla. “Tu non mi basti mai” in scaletta?

Fabrizio Moro è pronto a tornare in tour. Dopo essere stato costretto a posticipare alcuni concerti a causa di una forma influenzale che lo aveva reso afono, il cantautore riprende il “Figli di nessuno tour” oggi, lunedì 25 novembre, da Bologna dove potrebbe fare un grande regalo ai fans.

Fabrizio Moro tour: “Tu non mi basti mai” di Lucio Dalla in scaletta? “Mi sto quasi convincendo”

Moro, dopo essere stato costretto a posticipare prima il concerto di Brescia, e poi quelli di Bologna e Torino, è tornato a cantare sabato scorso partecipando all’omaggio che Raiuno ha fatto a Lucio Dalla. Il cantautore è stato uno degli ospiti della seconda serata di “Una storia da cantare”. Dopo aver cantato con Gaetano Curreri, Noemi ed Enrico Ruggeri il brano “L’ultima Luna”, Fabrizio si è esibito da solo emozionando tutto il pubblico.

Dopo aver ricevuto l’affetto dei suoi fans durante la pausa forzata, Moro che, nel corso della sua carriera, ha dovuto affrontare tanti alti e bassi, ha ricevuto ancora una volta il grande affetto del suo popolo. L’esibizione sulle note di “Tu non mi basti mai”, ha emozionato e commosso talmente il pubblico che molti fans gli stanno chiedendo d’inserire il brano in scaletta. “È stato molto difficile confrontarsi con le sue canzoni. Cercare di ripercorre i passi di uno dei più grandi geni della musica italiana non è semplice, ma adesso mi sento meglio”, ha detto Moro alla fine dell’esibizione.

Quella di Fabrizio è stata una performance profonda, sentita, toccante ed intima che ha toccato il cuore di tutti quelli che l’hanno ascoltata e, questa sera, durante il concerto a Bologna, Moro potrebbe sorprendere tutti esibendo live il brano di Lucio Dalla.

“L’esibizione di ieri sera vi è piaciuta così tanto che mi state quasi convincendo a mettere “Tu non mi basti mai” in scaletta… Comunque, valige fatte! Ripartiamo domani da Bologna con la gola nuova“, ha scritto sui social.

Il concerto di Bologna sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook Postepay.