Fabrizio Moro sta male, salta il concerto di Brescia: “la tosse mi ha logorato le corde vocali e la trachea. Vi prometto che recupereremo il concerto a breve”

Salta il concerto di Brescia di Fabrizio Moro a causa delle condizioni di salute del cantautore di San Basilio. Ad annunciarlo è stato lo stesso Moro che non ha delegato nessuno, ma ha scelto di salire sul palco del teatro di Brescia spiegando i motivi che l’hanno spinto ad annullare il concerto per non mettere in serio pericolo le sue corde vocali.

Fabrizio Moro annulla il concerto di Brescia: “mi dispiace, ma non riesco a cantare”

Fabrizio Moro che ha viaggiato di notte per raggiungere Brescia e tenere il concerto, ha fatto di tutto per salire sul palco e regalare come sempre uno spettacolo emozionate ai suoi fans. Ci ha provato fino alla fine, ma quando ha capito di non riuscire a cantare, ha dovuto fare un passo indietro per non compromettere ulteriormente la salute delle sue corde vocali.

“A Firenze mi sono fregato perchè, in pratica, mi porto dietro questa tosse da Catania e mi ha, praticamente, logorato le corde vocali e la trachea. Poi, a Firenze, ho voluto ugualmente suonare per la mia testardaggine, sotto cortisone, e lì mi sono fregato definitivamente. Ho insistito per venire qui. Oggi ho preso altro cortisone, però, vi regalerei un concerto, non dei migliori secondo me. Io me ne frego quasi totalmente della mia salute, mi dispiace per voi che avete pagato il biglietto neanche troppo leggero. Quindi vi prometto che recuperermo il concerto a breve. Mi prenderò cinque o sei giorni di pausa. Molto probabilmente sposterò Bologna e, forse anche Torino così me ne sto un po’ a casa. Mi faccio la cura e riprenderemo dalla settimana prossima perchè non riesco proprio a cantare, non mi esce la voce e quindi non so che fare“, spiega Moro.

“Sono venuto a dirvelo in faccia per trasparenza. Chi mi segue da tempo sa quanto io ci tenga a stare qui sul palco e a fare concerti, però, stasera proprio non ce la faccio. Penso che domani al massimo dopodomani comunicheremo la nuova data. Chi vuole farsi rimborsare il biglietto naturalmente può farlo. Chi vuole venire al prossimo concerto vi prometto che sarà memorabile perchè io su queste cose mi ci incaz*o. Mi dispiace”, aggiunge ancora.

“Mi dicono che, forse, riusciamo a recuperare il 27, però, vi daremo la conferma domani. Mi viene voglia di cantare una canzone, ma è meglio che non lo faccio perchè se no mi tocca star fermo fino a Natale. Scusate, grazie“, conclude.

