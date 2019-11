Delle ottime saponette scrub al rosmarino dal potere purificante. Un prodotto di bellezza fai da te unico che renderà la vostra pelle pulita e vellutata già dopo un solo utilizzo.

Se avete la pelle grassa e amate i prodotti di bellezza naturali e fai da te, le saponette scrub al rosmarino sono quello che fa per voi. Un detergente purificante da tenere sempre ‘a portata di doccia’ perfette anche da confezionare e regalare in occasione del prossimo Natale.

Scoprirete come questo prodotto, arricchito da oli essenziali, regalerà alla vostra pelle un trattamento di bellezza eccezionale che potrete ripetere almeno una volta a settimana, insistendo sulle parti del corpo colpite da impurità, soprattutto schiena e decollete. Un piccolo segreto? Una volta insaponata la parte, lasciate agire il sapone per qualche minuto e poi risciacquate, il risultato sarà perfetto! Scopriamo come preparare queste saponette scrub al rosmarino nel video tutorial.

Come preparare le saponette scrub al rosmarino, il video tutorial

Per preparare le saponette scrub al rosmarino, avrete bisogno di:

100 grammi di sapone naturale (1 saponetta)

50 grammi di olio di cocco

50 grammi di sale da cucina

30 gocce di olio essenziale

Per prima cosa si dovrà sbriciolare finemente una saponetta naturale in una ciotola, poi si aggiungerà l’olio di cocco e sciogliere tutto al microonde fino a quando non si avrà un composto omogeneo. Poi aggiungere il sale che regalerà al prodotto l’effetto scrub. Poi addizionare tutto con gli oli essenziali, di rosmarino (dal potere purificante) e altri a scelta. Aggiungere delle foglie di rosmarino fresco e mettere tutto in una formina foderata da carta forno e mettere a solidificare in frigorifero per almeno un’ora. La saponetta scrub è pronta e si potrà tagliare in più pezzi da confezionare. Non vi resta che guardare il video tutorial!

