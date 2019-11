Fabrizio Moro | Notte fredda in autogrill prima del concerto di Brescia

Fabrizio Moro condivide su Instagram la notte fredda in autogrill trascorsa prima del concerto di Brescia: il cantautore sempre più social.

Il Figli di Nessuno Tour di Fabrizio Moro continua. Sabato 16 novembre, il cantautore suonerà a Brescia, città che ha raggiunto in auto nelle scorse ore affrontando una fredda notte in autogrill. Ad informare i fans del freddo incontrato sulla strada è stato proprio Moro che, sempre più social, ha prima condiviso una storie girata in auto e poi una foto scattata proprio in un freddo autogrill.

Fabrizio Moro e il freddo dell’autogrill prima del concerto di Brescia

Dopo aver incantato Catania nonostante la febbre alta e aver emozionato il pubblico di Firenze, Fabrizio Moro sarà di scena a Brescia dove è atteso dai fans che non vedono l’ora di vederlo e di cantare con lui. Per raggiungere la nuova città del Figli di nessuno tour, Fabrizio Moro è partito da Roma ieri sera come ha annunciato condividendo una storia in cui è in auto. Consapevole della voglia dei fans di vederlo anche nelle attività quotidiane, il cantautore sta diventando sempre più social. Durante una sosta del viaggio, Moro si è così immortalato con cappello, cappuccio e giacca pesante in autogrill. “Notti fredde in autogrill”, scrive Moro sulla foto che, in poche ore ha fatto il giro del web.

Dopo Brescia, Moro sarà di scena a Bologna lunedì 18 novembre mentre martedì19 novembre sarà ospite di Radio Italia per la registrazione di una nuova puntata di Radio Italia Live. Il tour, poi proseguirà a Torino, Cremona, Cesena e così via. Per le varie tappe del tour, sono ancora disponibili pochi biglietti sul circuito di Ticket One.

