Fabrizio Moro approda nei teatri con il tour di Figli di nessuno, al via dal 7 novembre da Catania: date, biglietti, scaletta e tutto ciò che c’è da sapere.

Fabrizio Moro approda nei teatri e dà ufficialmente il via al tour di Figli di nessuno, il suo ultimo album in cui ha raccontato se stesso, ma anche la sua vita e tutto ciò che gli è successo nel corso degli anni. Dopo il grande successo ottenuto con la doppia data di Roma e con il live al Forum di Assago, il cantautore di San Basilio è pronto a conquistare il pubblico dei teatri con le sue perle musicali. Andiamo a scoprire date, biglietti e scaletta.

Fabrizio Moro, il tour di Figli di nessuno a teatro: la musica di chi non si arrende mai conquista il grande pubblico

Sono tante le occasioni per vedere dal vivo Fabrizio Moro, uno dei migliori cantautori italiani, capace come pochi di dare voce a tutte le persone che non si sono mai arrese, che hanno combattuto contro tutto e tutti per realizzare un grande sogno che, dopo vent’anni di carriera, si è finalmente realizzato. Fabrizio Mobrici, vero nome di Fabrizio Moro, avrebbe meritato il grande pubblico da diverso tempo, ma come dice lui stesso, “si vede che doveva andare così, che non ero pronto”. In un connubio perfetto di irrequietezza, speranza, paura di non farcela e il coraggio di salire su quel treno anche rischiando tutto perchè “la verità è che se non ti metti in mezzo alle rotaie il treno non si fermerà“, Fabrizio Moro si sta prendendo tutto ciò che voleva e, soprattutto, tutto ciò che merita perchè, in questa vita, “ognuno ha quel che si merita”.

I concerti di Fabrizio Moro sono un mix di emozione, adrenalina, pura energia, sentimento, condivisione e voglia di esprimere ciò che si ha dentro attraverso le canzoni. Le canzoni che il popolo del Moro cantano a squarciagola riempiendo di gioia il cuore del loro idolo esprimono le diverse fasi che un uomo vive. Tanti i brani capaci di toccare le corde più profonde del cuore.

C’è tutta la bellezza di 21 anni cantata in un’atmosfera intima, c’è la voglia di non arrendersi mai “chi lotta a pugni chiusi contro un muro di cemento, di chi se ne frega del pensiero della società e di chi sa che domani è un altro giorno e vivere potrà”.

Ci sono vere perle e canzoni d’amore meravigliose come Portami via, Eppure mi hai cambiato la vita, Sono solo parole. C’è il sentimento di un padre che vede vecchio il proprio bambino perchè “ogni ruga è una ferita che io e tua madre ti abbiamo lasciato”. C’è l’uomo a cui “non sta mai bene niente“ e che ha fatto di tutto affinchè le cose cambiassero e c’è il cittadino che vede l’Italia “stuprata confusa e impaurita”.

C’è l’uomo che ha sempre amato la musica, che ha sempre cercato di realizzare un “sogno enorme, enorme

chiuso dentro a una scatola che non ha forme” e che, nel frattempo indossava “scarpe di ferro pesanti per muoversi in mare esistenti”. E, infine, c’è il Fabrizio alla continua ricerca della felicità e della pace che si trova in un abbraccio, quello del suo popolo, pronto a seguirlo sempre e comunque.

Fabrizio Moro tour: le date di Figli di nessuno tour

Le date di Senigallia del 30 novembre e di Pescara del 2 dicembre sono già sold out. Per le altre date sono ancora disponibili dei biglietti e per soddisfare la grande richiesta da parte dei fans, Fabrizio Moro ha già annunciato nuove date. In attesa di scoprirle, l’artista si esibirà a Catania (7 e 11 novembre), Firenze (13 novembre), Brescia (16 novembre), Torino (20 novembre), Cremona (26 novembre), Cesena (29 novembre), Senigallia (30 novembre), Pescara (2 dicembre), Napoli (4 dicembre), Bari (5 dicembre), Brindisi (6 dicembre), Palermo (9 dicembre), Varese (12 dicembre), Montecatini (14 dicembre), per poi concludere il tour al Pala Congressi di Lugano il 18 dicembre.

Figli di nessuno tour: la scaletta

La scaletta di Figli di nessuno tour nei teatri dovrebbe essere la stessa dei concerti di Roma e Milano anche se gli arrangiamenti potrebbero essere più soft. La scaletta, dunque, dovrebbe essere:

1. Quasi

2. Arresto cardiaco

3. Tutto quello che volevi

4. Figli di nessuno

5. La felicità

6. Per me

7. Tu

8. Alessandra sarà sempre più bella

9. Eppure mi hai cambiato la vita

10. Non mi avete fatto niente

11. Ho bisogno di credere

12. Giocattoli

13. 21 anni

14. Sangue nelle vene

15. Come te

16. Sono solo parole

17. Quando ti stringo forte

18. Libero

19. L’essenza

20. Sono come sono

21. Da una sola parte

22. Me ‘nnamoravo de te

23. Pensa

24. L’eternità

25. Portami via

26. Parole rumori e giorni

27. Non mi sta bene niente

28. Filo d’erba

29. Pace

LEGGI ANCHE:

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI