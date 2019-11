Pago fidanzato con la tentatrice di Temptation Island Vip Federica Spano? I due si frequentano e lei svela la verità su Instagram.

Pago, dopo l’addio a Serena Enardu, ha trovato l’amore? Il cantante, ufficialmente single, si sta dedicando al figlio Nicola, alla propria carriera e agli amici. L’ex fidanzato di Serena Enardu si è fatto spesso vedere in compagnia della tentatrice Federica Spano scatenando i rumors sul loro rapporto. Lontani dal programma dell’amore, dunque, Pago e Federica Spano si sono innamorati? A rispondere a questa domanda è proprio la tentatrice di Temptation Island Vip.

Pago e Federica Spano: la tentatrice di Temptation Island Vip svela la verità sul loro rapporto

Dopo la fine di Temptation Island Vip, sono tanti i rumors su Pago e Serena Enardu che si sono lasciati dopo più di sei anni di fidanzamento. Se Serena Enardu continua ad essere accostata al single Alessandro, Pago è al centro del gossip per il rapporto con la tentatrice Federica Spano che frequenterebbe con continuità. Cosa c’è, dunque, tra i due? L’amicizia nata nel villaggio dell’amore si è trasformata in qualcosa di più? A soddisfare la curiosità dei fans è la stessa Federica che, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, a chi le ha chiesto che cosa ci sia tra lei e Pago, ha risposto: “una bella amicizia”.

Nessuna nuova storia d’amore, dunque, per Pago che si sta riavvicinando anche alla moglie Miriana Trevisan, madre di suo figlio Nicola. Tra i due, infatti, ci sono scambi di like e gesti affettuosi sui social, ma anche in questo caso, non si parla d’amore. Tra Pago e Miriana Trevisan, infatti, c’è un solido affetto, un grande rispetto e una bella amicizia nata per amore del figlio Nicola a cui entrambi stanno cercando di donare un’infanzia serena e felice nonostante la separazione.

