Dopo la scelta di Giulia Quattrociocche che si è congedata da Uomini e Donne uscendo con Daniele Schiavon, Alessandro Basciano si consola con Jack Vanore.

Dopo la scelta di Giulia Quattrociocche che gli ha preferito Daniele Schiavon, Alessandro Basciano è tornato sui social dove si è mostrato in compagnia di Jack Vanore. Se, dunque, a Uomini e Donne non ha trovato l’amore, in compenso, il corteggiatore sembra aver trovato un amico nell’opinionista.

Uomini e Donne: Alessandro Basciano con Jack Vanore dopo la scelta di Giulia Quattrociocche e prima del trono?

Chiuso il capitolo Giulia Quattrociocche che ha deciso di scegliere Daniele Schiavon, Alessandro è tornato alla sua vita. Su Instagram, l’ex corteggiatore si è subito mostrato sorridente mentre si allena in palestra e ha anche condiviso una foto in cui è in compagnia dell’opinionista Jack Vanore. “Friends, brother, noi”, scrive Alessandro sotto la foto con Jack con cui è nato un rapporto di stima reciproca. Alessandro, inoltre, durante una diretta con Antonello Lauretti, ha smentito di essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. A chi gli ha chiesto se la redazione gli abbia offerto il trono, infatti, ha risposto: “fino ad oggi no”. Basciano, dunque, non seguirà il percorso di Veronica Burchielli diventata tronista dopo il no ad Alessandro Zarino.

Leggi anche—>Anticipazioni Trono Classico: Giulio Raselli prossimo alla scelta?

Il grande ed unico amore di Alessandro, dunque, resta il figlio Alessandro a cui, nelle scorse ore, ha dedicato delle splendide parole in occasione del suo compleanno. “Tre anni fa… Circa tre ore e mezza nascevi tu, il mio orgoglio, la mia forza quotidiana. Mi ricordo come se fosse ieri quella notte dove non volevi uscire. Assistere ed aspettare per tutto quel tempo sveglio ne è proprio valsa la pena. Papà ti vuole augurare tanti auguri di buon compleanno Nicolò perchè tu te lo meriti, ti meriti il meglio da questa vita ed io, nonostante tutto, cercherò di stare sempre al tuo fianco”, scrive l’ex corteggiatore.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI