Dalle Anticipazioni del Trono Classico sembra avvinarsi la scelta di un altro dei tronisti. Quale? Quella di Giulio Raselli.

Oggi si è registrato il Trono Classico e dalle anticipazioni di Uomini e Donne uno dei tronisti sembra essere pronto a fare la tanto attesa scelta. Chi? Giulio Raselli!

L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià è rimasto con soltanto due corteggiatrici, Giulia e Giovanna, e durante la puntata di oggi si è diretto verso una delle due. Che la sua scelta sia più vicina di quanto si possa immaginare?

Trono Classico: Giulio Raselli sceglie Giovanna Abate?

Al Trono Classico, Giulio Raselli si è ritrovato senza nessuna corteggiatrice. Giulia e Giovanna, a causa delle numerose segnalazioni ricevute sul tronista durante la scorsa puntata, come riportato da Il Vicolo delle news, hanno deciso di non presentarsi in puntata.

Peccato che dalle anticipazioni del Trono classico di Uomini e Donne, è possibile confermare che proprio oggi in studio, il tronista aveva invitato in studio la famosa ragazza di cui tanto si è parlato negli scorsi giorni.

In molti, infatti, credevano che Giulio fosse stato fotografato con Giulia d’Urso in atteggiamenti piuttosto intimi a Formentera, insinuando che i due si conoscessero prima dell’inizio del programma.

Giulio Raselli ha invitato la ragazza delle foto, provando che tutte le segnalazioni sul suo conto sono completamente errate. Maria De Filippi ha chiesto a Giulio Raselli se volesse andare, proprio durante la registrazione del Trono Classico, da una delle due. Giulio non è sembrato avere dubbi ed ha subito scelto di correre dalla corteggiatrice Giovanna, lasciando gli studi.

Maria De Filippi ha avvisato il pubblico che ciò che accadrà nelle ore a seguire tra Giulio e Giovanna verrà mandato in onda e ciò è sembrato significare soltanto una cosa: Giulio Raselli è pronto a scegliere Giovanna Abate. Sarà realmente così?

Intanto, nella registrazione di oggi, Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele, lasciando di stucco il pubblico in studio. La puntata è proseguita normalmente con le vicende legate agli altri tronisti.

Di Veronica si è parlato poco, non mostrando nemmeno una sola esterna. Molto probabilmente più spazio le verrà concesso nelle puntate a seguire. Il nuovo tronista Carlo invece ha iniziato già a conoscere le sue corteggiatrici.

