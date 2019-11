Albero di Natale rosa| Tutti i consigli per decorarlo e renderlo chic

I colori classici del Natale sono il rosso, il blu, il dorato e l’argento, ma avete mai pensato ad un Albero di Natale rosa? Scopri come realizzarlo.

Albero di Natale rosa (iStockPhotos)

Siete ancora alla ricerca di albero di Natale insolito? Avete ancora tempo, non fatevi prendere dall’ansia, conoscete le tendenze per il Natale 2019?

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche informazione per realizzare un albero di Natale rosa, un vero must delle decorazioni 2019.

Sì, avete capito bene, un albero di Natale rosa, può sembrare starno, ma vi assicuriamo che è il colore più trendy di quest’anno. Sicuramente è un albero insolito, ma allo stesso tempo chic, certamente bisogna saper scegliere le giuste decorazioni e gli abbinamenti, altrimenti guastate l’atmosfera.

Albero di Natale rosa

L’albero di Natale rosa è di moda quest’anno, le decorazione dovranno essere comunque chiare, come il bianco, l’argento, oppure se volete creare dei contrasti potete utilizzare delle tonalità che vanno dall’arancione al blue. Le decorazioni con il rosa si adattano sia sull’albero di colore bianco che verde, o vero o artificiale.

Gli addobbi possono spaziare dai fiori ai fiocchi, non solo, anche gli appendini di diverse forme e colorazioni, basta saperli abbinare. Realizzare questo tipo di albero vi permetterà di puntare sull’originalità, ma è pur vero che non piace a tutti.

Essendo uno stile di albero che esula dalla tradizionalità, non a tutti sanno osare; inoltre non sposa con i colori della tradizione, perchè è il rosa il colore predominante.

Ma siamo convinti che non appena guarderete come possono essere elegantemente appariscenti gli alberi di Natale in rosa, bianco e argento, cambierete idea.

Bisogna comunque stare attenti alla scelta delle decorazioni, facciamo qualche esempio:

Decorazioni matte o lucide : così da creare un gioco, donando un tocco particolare al vostro albero.

: così da creare un gioco, donando un tocco particolare al vostro albero. Palline e oggetti realizzate in vetro per riflettere la luce.

Decorazioni ricoperte di brillantini: se amate un albero brillante e luminoso.

La scelta va ponderata in modo da realizzare un albero di Natale dall’effetto luminoso e armonioso.

Le decorazioni da utilizzare sia sull’albero bianco che verde

Decorazioni natalizie (istockPhotos)

Sull’albero di Natale bianco e verde, si possono mettere le palline rosa o altri addobbi della stessa nuance, cercando di evitare colori simili, è meglio creare un distacco. Ecco alcuni consigli.

1- Palline di color argento e bianco: adatti ad entrambi i colori di alberi, potete spaziare da quelle lucide a quelle matte, per creare più movimento.

Decorazioni bianche e argento (iStockPhotos)

2- Palline con gradazioni di colore: posizionare le palline dal rosa cipria al rosa più acceso fino a terminare con il fuxia. Sicuramente questo albero avrà un effetto “total pink” che lascerà tutti a bocca aperta. Anche i questo caso adatte ai due colori di alberi.

3- Bon-bon: realizzati in stoffa sempre con nuance che vanno dal bianco al rosa.

4-Nastri: realizzati in raso magari color rosa antico, quindi monocolore, oppure nastri in argento e rosa.

5- Decorazioni in legno rosa e bianco: che rappresentano i ficchi di neve, le renne, le stelle e gli abeti. Magari se scegliete un albero di Natale bianco, per creare maggiore contrasto mettetene poche, abbondando con il rosa e fucsia.

Decorazioni in legno (iStockPhotos)

6- Fiocchi: potete sceglierli sia piccoli che grandi, dipende molto dalle dimensioni dell’albero. I fiocchi vanno alternati sui rami, magari di colore rosa o bicolore, come rosa e argento o rosa e fucsia.

7- Decorazioni e palline di colore diverso dal rosa: potete dare uno stacco con tonalità di contrasto come: l’azzurro, il viola, l’arancio. Mi raccomando tutto decorato con gusto altrimenti il risultato non sarà bello. Anche l’idea di palline bicolore come il blu e viola, danno un effetto particolare al vostro albero.

Decorazioni per albero (iStockPhotos)

Le luci da posizionare e puntale

Luci di Natale (Istock Photos)

Le luci da posizionare sull’albero rosa devono essere a led però a luce fredda bianca, in modo da creare un albero molto romantico e decisamente di tendenza. Quindi sconsigliamo le luci a led colorate e a luce calda.

Infine quello che non deve mai mancare è il puntale che crea un tocco magico al vostro albero di Natale.

Ecco i diversi modelli da scegliere:

1- Stella colore argento: di diverse forme da quelle classiche a quelle stilizzate, potete sceglierla anche dorata se avete messo qualche decorazione color oro.

Puntali per albero di Natale (iStockPhotos)

2- Stella con Glitter Rosa Caldo: totalmente in plastica.

3- Puntale classico: realizzato in vetro soffiato o plastica, sia in versione lucida che opaca.

