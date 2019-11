Che di te di realizzare un albero di Natale bianco? E’ di moda negli ultimi anni, seguite i nostri consigli per addobbarlo e renderlo davvero chic. Albero di Natale bianco (iStockPhotos) Siete alla ricerca di un albero di Natale diverso dal solito? Vi siete annoiate di decorare l’albero come gli altri anni? Avete mai pensato ad albero di Natale bianco? E’una delle tendenze natalizie emerse negli ultimi anni, noi di CheDonna.it , vi diamo qualche consiglio su come abbellirlo e renderlo davvero particolare.

Albero di Natale bianco o verde?

Albero di Natale (iStockPhotos)

Siamo prossimi al Natale, è opportuno iniziare a pensare come addobbare l’albero con decorazioni particolari. Ci sono diverse scelte, dall’ albero di Natale in stile shabby chic a quello rustico o totalmente bianco, insomma c’è l’imbarazzo della scelta.

La scelta dei tipo di albero di Natale dipende dal tipo di arredamento che avete, quindi bisogna fare una scelta attenta e non azzardata.

Abbellire un albero di Natale completamente bianco, è una delle ultimissime tendenze, anche se sono in tanti a preferire il classico albero di Natale verde o vero o artificiale.

Quando parliamo di albero di Natale bianco o total white, ci riferiamo all’albero di Natale artificiale.

Le opzioni di scelta sono due:

1. Albero di Natale bianco: un abete artificiale con i rami completamente bianchi.

Albero di Natale bianco (iStock Photos)

2. Albero di Natale verde: che si abbellisce con decorazioni completamente bianche o con alcuni tocchi dorati, con palline di Natale e festoni particolari, ma sempre con le tonalità bianche. Ad esempio si può spruzzare anche della neve finta sui rami e si può ricorrere a decorazioni natalizie rigorosamente bianche, come fiocchi, campane e oggetti in legno.

Albero di Natale innevato

Albero di Natale bianco

L’albero di Natale bianco si può abbellire con:

decorazioni bianche e oro decorazioni bianche e argento

1- L’idea di un albero con i rami bianchi e con solo decorazioni bianche non vi entusiasma, potete abbinarle a quelle di colore oro. Ecco come abbellirlo:

trombette

campanelle: bianche con decorazioni dorate

stelle: dorate con contorni bianchi, magari potete acquistarle dorate e poi con lo spray li decorate voi;

oggettini in legno: di colore bianco e dorato, come trenini, elfi e babbo natale.

Palline bianche e dorate (iStockPhotos)

Un’altra valida idea è di realizzare un albero di Natale con le decorazioni bianche e affidare il tocco dorato ai festoni, completando con un puntale classico o magari qualcosa di insolito come una stella completamente dorata, per donare un effetto davvero chic!

2- Abbellire l’albero di Natale con decorazioni argentate è una valida alternativa a chi non adora il dorato.

Decorazioni bianche e argento (iStockPhotos)

L’argento è probabilmente il colore che meglio si accorda con il bianco dell’albero, ma non è adatto a tutti i tipi di arredamento.

Se puntate su un albero di Natale che punti su questa splendida bicromia, partite dal puntale, cercatene uno che sia di un colore di argento molto brillante.

Poi le palline argentate le potete alternare di forme diverse, in modo da dare un pò di movimento all’albero, magari di diverse tonalità. Magari sceglietele tra argento lucido e opaco, ricercando questo contrasto all’interno dello stesso addobbo o fra decorazioni diverse.

Un’idea davvero unica e particolare che renderà speciale il vostro albero e quello di aggiungere degli addobbi in vetro o comunque trasparenti, ma non è consigliabile se avete bambini in giro per casa o animali domestici, in quanto sono molto delicate.

Gli addobbi e decorazioni in vetro soffiato risultano particolarmente in voga nei paesi del Nord Europa, e non solo anche negli Stati Uniti d’America, ma la tendenza è anche spopolata in Italia, dove la tradizione delle decorazioni in vetro soffiato è consolidata già da diversi anni. Le decorazioni sono realizzate e dipinte a mano una ad una, e contraddistinte da lucentezza e brillantezza dei colori con i quali vengono realizzati, e ricoperti di glitter. In questo modo l’albero sarà unico ma anche ogni pallina in quanto sono realizzazioni artigianali.

Albero di Natale verde

Albero di Natale innevato (iStockPhotos)

Un’idea particolare è quella di realizzare l’effetto neve sull’albero di Natale non è mai molto semplice da realizzare.

Si può realizzare con l’ovatta, ma solo se l’albero è piccolo, in alternativa potete optare allo spray, facendo molta attenzione a colorare solo le punte dei rami e non tutti i rami. Se non siete molto bravi e non avete dimistichezza, potete acquistare un albero di Natale già con effetto innevato.

Questo è un albero che è verde, ma solo le estremità sono bianche, un effetto particolare, da proprio l’impressione che sia appena caduta della neve fresca e che i fiocchi si siano appoggiati ai rami.

L’albero di Natale innevato si può acquistare facilmente nei negozi che vendono articoli natalizi oppure nei vivai specializzati, proprio perché è uno dei trend principale degli ultimi anni.

Alberi alternativi

1- Albero di Natale bianco luminoso

Luci per albero (Istock Photos)

L’albero di Natale bianco è bello ma bisogna dare la giusta luminosità, quindi occorrono splendide luci per illuminarlo del tutto. Un’idea molto particolare è scegliere un puntale luminoso magari a forma di stella, in modo da creare uno splendido effetto.

Per l’albero totalmente bianco le luci giocano un ruolo molto importante, con le decorazioni argentate si va a creare un effetto specchio, rifrangendo ulteriormente la luce dei festoni.

Non è consigliabile posizionare le luci colorate, in quanto un albero bianco luminoso deve mantenere la sua connotazione principale.

2- Albero di Natale Bianco Moderno

Albero di ceramica (iStockPhotos)

L’albero di Natale bianco è sicuramente adatto a case con arredamenti in stile classico, ma chi non riesce a farne al meno anche se ha un arredamento completamente moderno può basta saper sceglierlo.

E’ un molto minimal, magari dei modelli più contemporanei, si basa proprio su arredi e ispirazioni di design bianche e nere. L’albero di Natale bianco moderno può essere realizzato con materiali diversi non solo in plastica. Ad esempio un albero di Natale bianco può essere anche di legno e contare su decorazioni calde dello stesso materiale.

In alternativa potete scegliere un albero di Natale realizzato in ceramica bianca, magari da utilizzare come soprammobile. Anche l’idea, se vi piace di acquistare un albero di ceramica bianca e rossa o totalmente rossa con contrasti bianchi.

L’albero di Natale bianco moderno può anche essere destrutturato, magari composto da un corpo centrale e da assicelle in ferro battuto, che andranno a sostituire i rami dell’albero. Le assicelle si possono decorare con una candelina sulla parte finale.

