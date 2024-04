Maschere per il viso come sceglierle? Ecco i consigli

Curare la nostra pelle del viso è assolutamente giusto ma come non sbagliare con la scelta della maschera? Ecco i consigli che cercavi!

Dedicare del tempo a noi stesse ci permette di stare bene e di sentirci belle. Questo è molto importante per la nostra autostima ed influenza anche come ci rapportiamo al mondo esterno. Ma sai veramente come scegliere qual’è la maschera perfetta in base alla tua esigenza?

Noi oggi ti vogliamo dare dei consigli davvero incredibili che ti permetteranno di vedere un vero e proprio cambiamento, anche della grana della pelle. Quindi non ci dilunghiamo oltre ed andiamo a scoprire tutti i segreti di bellezza.

Maschere per il viso: ecco come scegliere quella giusta

Avere una buona beauty routine è assolutamente quello che ci permette di sentirci bene. Non dobbiamo solamente comprare i vari prodotti e poi lasciarli in bagno ma vanno utilizzati. Fare una bella maschera per il viso dobbiamo prenderla come una coccola.

È un momento che possiamo ritagliarci per sentirci bene. Bastano veramente pochi minuti, massimo 15. La sera dopo che tutti sono a letto, mettiamo su la nostra maschera ed il mattino seguente ci sentiremo benissimo. Al tempo stesso poi possiamo guardare il cellulare, leggere un libro, insomma siamo multitasking oppure no?

Ma iniziamo con le varie maschere che ci sono sul mercato. Abbiamo bisogno di una maschera Esfoliante? T.L.C. Sukari Babyfacial di Drunk ELephant è qualcosa di incredibilmente valido. Anche personaggi molto famosi come Kim Kardashian amano questo prodotto.

Al suo interno troviamo anche ingredienti naturali depurativi come il cardo mariano o la farina di ceci che si uniscono perfettamente agli acidi esfolianti presenti. Il risultato vi lascerà a bocca aperta. Abbiamo bisogno di una maschera Illuminante?

La migliore è quella in tessuto di Diego Dalla Palma. È ricchissima di Vitamina C e renderà super luminosa la nostra pelle. La stanchezza e lo stress saranno solamente un lontanissimo ricordo. Vogliamo un maschera Liftante? La migliore di tutte è la Cryo Recovery Mask di Charlotte Tilbury.

Sapete che deve essere conservata in congelatore? Si ispira, infatti alla crioterapia. La nostra pelle sarà subito levigata come non mai. Ci sono all’interno delle perline in metallo, per la precisione sopra le sopracciglia, che alleviano tutta la tensione.

Vogliamo purificare la nostra pelle? È ottima la maschera Salicylic Acid 2% di The Ordinary. Riesce a purificare molto in profondità eliminando completamente acne e punti neri. La nostra pelle non sarà mai stata così pulita. Ultima maschera che vi consigliamo, ovviamente quella antirughe.

Il consiglio ricade sulla Pro-Collagen Marine di Elemis. Le rughe sono immediatamente distese e la nostra pelle super soda. Al suo interno troviamo Argana e Moringa. Insomma una vera e propria coccola. Adesso che conosci le migliori per ben 5 necessità diverse non puoi non fare una bella maschera!