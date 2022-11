La vitamina C sui capelli è benessere totale: prova questo trucco di bellezza, ne rimarrai estasiata! Ogni gesto fatto per la tua persona, è un atto d’amore.

Curarsi e mettersi davanti a tutto e tutti, non è qualcosa che compete le persone più affaccendate. Sei una di queste? Hai sempre meno tempo da dedicare a te stessa, specialmente perché tra lavoro, casa e famiglia ti senti sempre stanca? Ebbene, ogni tanto dire di no agli altri, e dire di sì a sé stesse non fa male. La vitamina C è una sostanza che fa bene all’organismo, ma questa volta la applicherai sui capelli.

Tra una spremuta d’arancia e qualche merenda per i tuoi figli, puoi trovare il tempo di rendere i tuoi capelli luminosi. Come già accennato, la vitamina C è davvero un’alleata per la salute. Puoi ingerirla, ma anche applicarla su diverse zone del corpo, oggi tratteremo l’importanza di curare i capelli con essa.

Nello specifico, la suddetta sostanza è una vitamina idrosolubile ricca di antiossidanti. E’ un toccasana, specialmente se la si assume insieme a tanta frutta e fibre. Questa serve anche per fissare il ferro degli alimenti facenti parte del fabbisogno giornaliero, infatti ha davvero tanti benefici per l’organismo.

Quindi, nel caso specifico dei capelli può fare miracoli. Non credere che solo i prodotti più costosi possano essere fonte di benessere. A volte, si rischia di cadere vittime delle pubblicità che propinano maschere, balsami, lozioni, tonici, cristalli liquidi, e chi più ne ha più ne metta, che in realtà fanno più danni che quanto promettono.

A lungo andare mettere sopra la propria chioma prodotti ricchi di sostanze chimiche e tossiche, non è il massimo per la salute dei capelli. Nei casi più gravi ne accentuano la perdita e possono persino renderli più fragili e sfibrati. Insomma, ricorrere ai prodotti in commercio non è sempre la scelta migliore.

Oggi ti sveliamo come prenderti cura di te in modo naturale ed economico.

La vitamina C sui capelli è un trucco di bellezza unico!

Le domande sorgono spontanee: la vitamina C va bene su tutti i tipi di capelli? Inoltre, in cosa consistono gli innumerevoli benefici che attua sulle chiome? L’obiettivo è riuscire a capire non solo se il trattamento è quello giusto e che fa al caso tuo, ma anche imparare a rendere versatili i trucchi di bellezza che ti proponiamo. Magari variano le quantità, ma in ogni caso questo rimedio naturale è senza ombra di dubbio formidabile.

Ogni tipo di capigliatura ha le sue particolarità. Non stiamo solo parlando di capelli lunghi, medi o corti, ma anche dello spessore e della consistenza del capello. Quindi, se tra liscio e riccio ci sono innumerevoli differenze, sappi che ce ne sono tante altre anche per quanto riguarda stessa tipologia di chioma.

A volte, capitano situazioni in cui i capelli mossi si differenziano perché alcuni tendono a bruciarsi prima, altri si inaridiscono con maggior facilità. Insomma, ogni persona ha delle esigenze che vanno rispettate. Quindi, a chi fa bene la vitamina C?

Senza alcun dubbio se si hanno determinate allergie, lì non c’entrano i capelli, perché qualsiasi sia il caso, questa sostanza va bene per tutti! Per quanto ci siano diverse capigliature, l’effetto è lo stesso. La vitamina serve per nutrire ed idratare a fondo il capello, quindi va bene su tutti. Non c’entra neanche se si tratta di capelli più aridi o grassi, perché la nutrizione e l’applicazione non favoriscono l’oleosità.

Quali sono gli effetti? Se nutri a fondo i tuoi capelli, di certo saranno più forti, e di conseguenza cresceranno lunghi e folti. Perché se gli si dà la giuste sostanze nutritive questi non si spezzeranno andando avanti con il tempo, anzi diventeranno sempre meno fragili. Quindi, addio alle fastidiosissime doppie punte!

Queste ultime non sono altro che la diretta conseguenza di capelli poco idratati e curati. Sai che la vitamina C fa anche bene al cuoio capelluto? Se soffri di forfora può lenire pruriti e desquamazioni. Come se non bastasse, è un anti-age del tutto naturale!

Come la applicherai? Ti basta acquistare dei prodotti che la contengono principalmente, oppure puoi essere tu stessa la “chimica” che si occupa di inserirne le giuste quantità. Acquista delle essenze o oli in erboristeria, dove sai per certo che è la vitamina pura, e applicane delle gocce sui prodotti che usi quando fai la doccia e curi la tua igiene personale.

Di certo, ti conviene usare uno shampoo ed un balsamo senza parabeni, siliconi, plastiche e tutte quelle sostanze nocive per i capelli. Che stai aspettando? Qualche dritta te l’abbiamo data, adesso tocca a te dare il massimo.

Inizia con il metterti al primo posto, poi scegli il trucco di bellezza che fa al caso tuo. Quello del giorno potrebbe anche essere un ottimo spunto per regali da fare alle persone a cui vuoi bene!