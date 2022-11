Primi freddi, con questi rimedi naturali previeni la bronchite

Se hai la bronchite ti sveliamo dei rimedi naturali che possono fare la differenza. A volte, basta davvero poco per stare bene, ecco di cosa si tratta.

I primi freddi sono qualcosa di ingestibile, non perché siano “gelidi” come accade in inverno, ma quelli autunnali hanno delle caratteristiche proprie. Le temperature si raffreddano, ma i cambiamenti quotidiani che riguardano i gradi sono abbastanza importanti, oltre che tanti e repentini. Insomma, dal caldo un po’ più tiepido, e non afoso come quello estivo, arriva un temporale freddo ed improvviso, oppure scende la nebbia e l’umidità fa il suo corso. In queste condizioni, la bronchite non è una sorpresa!

I rimedi naturali per prevenire la bronchite sono degli ottimi alleati per la stagione, specialmente se vuoi stare sempre in forma. Stare male e rischiare di avere malanni non è il massimo, specialmente se sei un tipo che tiene molto alla propria vita sociale e lavorativa.

La bronchite è un incubo per chiunque, ma per chi non riesce a stare più di un giorno a casa, può diventare una vera prigione! Se il tuo obiettivo è quello di goderti ogni giornata, senza perderti appuntamenti speciali con le persone che ami, allora apri bene le orecchie, perché di sicuro non sei a conoscenza di questi formidabili rimedi, non ne farai a meno.

Ricorda che trattandosi di un’infiammazione delle vie respiratorie non si scherza, la salute viene prima di tutto. Quindi, se i sintomi ci sono tutti, dal respiro corto, alla tosse persistente, fino ad emicranie e febbre, allora devi per prima cosa consultare uno specialista.

Il dottore deve sapere cosa hai, se hai la temperatura alta, e di conseguenza può consigliarti il trattamento medico adatto. Nel frattempo, puoi anche optare per i nostri rimedi naturali, questi sono un vero toccasana. Soprattutto ti è possibile conoscere quanto alcuni frutti di Madre Natura siano preziosi.

Rimedi naturali contro la bronchite, sono un toccasana!

Essendo dei rimedi naturali non ti stiamo per proporre qualcosa che già conosci. E’ vero che il miele è un portento quando si tratta di curare la tosse, ma non è l’unico ingrediente che può fare la differenza e può farti stare bene. Infatti, se proprio vuoi prenderti cura di te in maniera impeccabile, devi assolutamente conoscere le proprietà benefiche di alcuni prodotti.

I bronchioli sono quella parte interna ai polmoni, come delle ramificazioni, che si infiamma durante la patologia infiammatoria. E’ chiaro che ci sono diverse tipologie di tosse generata dalla bronchite. C’è quella dovuta al fumo che come primo rimedio ha lo smettere di fumare. Questa può durare per mesi, persino per anni.

Invece, c’è quella acuta che è di solito causata dal freddo, ed infine quella infettiva che di conseguenza è provocata da virus e batteri. In questi casi, oltre a consultare un medico, i rimedi naturali si differenziano.

Nel caso di quella acuta contraddistinta da tosse secca assumere un quantitativo giornaliero di altea dalle proprietà emollienti ed espettoranti, insieme a liquirizia ed anice, è un mix di benessere per l’organismo.

Elicriso, poligala ed Echinacea non sono solo nomi particolarissimi da pronunciare, ma sono piante ed erbe potenti che possono davvero farti guarire. Assumerle nelle modalità che ti vengono più consone è una grande fonte di benessere.

Con le stesse funzionalità espettoranti c’è anche il timo che può essere assunto anche per la tosse convulsa ed asmatica. Viene assunto come sciroppo o anche mediante i suffumigi, cioè inalazioni.

Se invece vuoi provare un antibiotico naturale prova un infuso fatto con uno spicchio d’aglio ed una buccia di limone edibile, e anche il suo succo. Nonostante l’odore forte, avrai ingerito una miscela dalle proprietà che rafforzano il sistema immunitario e ti renderanno sana come un pesce!

Sempre in tema di odori forti e taglienti, assumere la cipolla attraverso succhi, infusi, decotti o insieme ad altri prodotti salutari, come i già citati aglio e limone, ed anche lo zenzero, può davvero garantire un certo benessere.

Infine, ma non meno importante, non devi assolutamente dimenticare di idratarti. L’acqua è fonte di vita, ma è anche tra i migliori prodotti che possono farti abbassare la febbre e stare bene. Infatti, quando ti si alza la temperatura noterai di aver perso molti liquidi sudando quando ti si abbassa.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo importantissimo, non puoi pensare di guarire se non assumi tutte le vitamine necessarie affinché tu possa stare bene. Tutti questi accorgimenti svolti insieme, possono davvero fare la differenza.