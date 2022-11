È il capo più indossato dalle influencer e costa tantissimo! Vuoi averlo? Ecco le soluzioni low-cost

By

È il capo d’abbigliamento più indossato dalle influencer più famose! Vuoi copiare il look che hai visto sui social ma non vuoi spendere tantissimi soldi? Ecco la soluzione che fa per te! Scopriamo qui su CheDonna come acquistare low-cost il capo del momento!

Quante volte ci siamo innamorate di un look che abbiamo visto sui social media? E quante volte avremmo voluto ricrearlo ma i prezzi dei capi indossati dall’influencer del momento costavano veramente troppo? Se questo è ciò che è successo anche voi siete sulla guida di stile giusta! Infatti stiamo per scoprire qual è il capo più indossato dalle influencer più famose e come farlo nostro spendendo pochissimo!

Da quando le influencer hanno preso il posto delle IT-girl degli anni 2000, sono loro a dettare le regole dello stile.

Se un capo diventa o meno di tendenza è proprio grazie a loro, al fatto che è stato indossato o meno e che sia stato pubblicato un post in cui veniva indossato il suddetto capo d’abbigliamento.

Insomma, le influencer dettano le tendenze del momento.

Ma spesso e volentieri i look indossati dalle nostre influencer preferite sono molto costosi e difficilmente accessibili. Quindi cadiamo nello sconforto, perché ci innamoriamo di un look ma non riusciamo a riproporlo perché costosissimo!

Nessuna paura, c’è sempre una soluzione nel fashion!

Ad esempio, sapete qual è il capo più indossato e più amato dalle influencer del momento? Il pantalone cargo! Nello specifico si tratta si un pantalone, che può essere anche di jeans, che presenta lateralmente sulle gambe delle tasche cucite esternamente.

Questo è decisamente il capo più di tendenza del 2023.

Tutte lo hanno indossato, da Kim Kardashian fino ad arrivare a Chiara Ferragni. Ma i loro modelli sono spesso costosissimi.

Come riuscire ad indossare un pantalone cargo senza svuotarci i portafogli? Scopriamolo insieme!

Il capo più indossato dalle influencer è il pantalone cargo! Ecco come averlo ad un prezzo low-cost!

Ricordate sempre: se ci innamoriamo di un look indossato da una o un’altra influencer sui social media non copiamola alla lettera! Cerchiamo ispirazione, ma poi creiamo un look che sia personale e unico!

Come abbiamo appena visto il pantalone cargo è il modello di pantalone di tendenza per il 2023. Come averlo senza spendere una fortuna? Ci sono vari modi:

andate nel negozietto vicino casa e cercate il pantalone cargo che più vi piace! Troverete delle chicche di stile!

avete mai fatto un giro nei negozi dell’usato? Non immaginate i tesori nascosti che si possono trovare

ultima soluzione è quella di acquistare il vostro pantalone cargo su SheIn. Abbiamo selezionato un modello molto simile a quello indossato da Chiara Ferragni in un post pubblicato su Instagram, tessuto jeans a vita alta. Costo € 23,00. A proposito, Accessori maxi per l’inverno 2023, ecco come indossarli nei tuoi look!

Alla prossima guida di stile! Per conoscere in tempo reale tutte le news in fatto di fashion!