Il Natale è alle porte e pensare alle decorazioni natalizie sarà un piacevole passatempo per di più, ricco di cretatività se si realizzano a mano. Scopriamo come realizzare una stella gigante con delle buste di carta.

Natale è anche preparazione e creatività e per tutti coloro amano il fai da te ecco una magnifica stella gigante realizzata con delle buste di carta. Un riciclo creativo che darà vita ad una decorazione molto originale e di grande effetto che potrà essere utilizzata per decorare grandi spazi.

Sarà semplice e divertente creare questa stella con le buste di carta, quelle che si utilizzano comunemente nei negozi come bar, tabaccherie e cartolerie. Un modo creativo per riciclare la carta e un’occasione per decorare il Natale in modo low cost.

->>>LEGGI ANCHE: Natale fai da te: cestino natalizio in feltro -VIDEO-

Come realizzare una stella gigante con buste di carta

Per realizzare la stella di carta gigante, avrete bisogno di:

7 buste di carta

colla attaccatutto o in stick

forbici

cutter

fustella

righello

La prima cosa da fare sarà quella di attaccare una busta all’altra con un filo di colla a ‘T’, come indicato nel tutorial. Una volta incollate tutte le buste una all’altra sui traccerà con l’aiuto di un righello si segnaranno delle linee per ottenere una punta da rifilare con il cutter. Dopo aver messo una riga di colla centrale e alla base, si potrà aprire la stella e fermarla definitivamente.

Una stella semplice da realizzare e di grande effetto. Su una delle punte di praticherà un foro, protetto da un salva buchi, per far passare un cordoncino per appenderla. Le stelle potranno essere personalizzate scegliendo delle buste colorate, aggiungendo dei glitter e delle piccole lucine.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI