Un cestino natalizio molto grazioso perfetto da regalare in occasione del Natale, magari riempiendolo di dolcetti o cioccolatini. Il video tutorial su come realizzarlo.

Il Natale si avvicina e se siete delle appassionate del fai da te ed in particolare dei manufatti in feltro e pannolenci, ecco un bellissimo cestino in feltro molto semplice da realizzare ma di grande effetto che potrà essere un delizioso regalino natalizio per amici e parenti, un oggetto unico che potrà essere riempito con ua piantina natalizia, dei biscotti o dei dolciumi in genere. Se ami il fai da te non perdere come realizzare delle palline natalizie fiorite.

Come realizzare il cestino natalizio in feltro, il video tutorial

Per realizzare il cestino natalizio in feltro, avrete bisogno di:

feltro bianco o di altro colore preferito.

striscia decorata in feltro

decorazioni natalizie in sughero, feltro o legno

pistola colla a caldo con le relative stecche

Dopo aver ritagliato i pezzi di feltro che costruiranno il cestino, si potranno incollare tra loro con l’ausilio della colla a caldo. Una volta realizzata la base del cestino, si passerà alla decorazione. La striscia decorata si applicherà sulla parte bassa del cestino con la colla a caldo. Sulla parte superiore si potranno applicare dei cuori e altre decorazioni a tema natalizio. Ultimo step sarà quello di tagliare e incollare il manico del cestino, sempre con due punti di colla a caldo. Il cestino è completato, non resta altro che riempirlo con tanta fantasia e amore.

