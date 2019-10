Un video tutorial per imparare a riciclare e rinnovare le vecchie palline di Natale trasformandole in tante piccole fatine da appendere al nuovo albero.

Avete delle palline di Natale rovinate o che non volete più utilizzare? Con un restyling completo potrete trasformarle in tante piccole fatine natalizie. Vi basteranno pochissimi elementi, come i dischetti di cotone per realizzare questi manufatti davvero incantevoli.

Scopriamo tutti i passaggi ed i materiali che serviranno per riciclare in modo creativo delle vecchie palline. Se cerchi un’idea originale per realizzare dei segnaposto natalizi in feltro, clicca qui!

Come riciclare le palline di Natale in modo creativo, il video tutorial

Per realizzare queste bellissime fatine natalizie, avrete bisogno di:

vecchie palline natalizie da riciclare

feltro rosso

dischetti struccanti

lana rossa

lana bianca

stelline glitterate e altre piccole decorazioni natalizie

palline di legno

colori acrilici bianco e nero

stecchini di legno

blush

colla a caldo

Riciclare le palline di Natale in modo creativo, sarà semplice e divertente e potrà essere un’attività da far fare ai bambini. Naturlamente sarà possibile personalizzare le fatine con colori e decorazioni più graditi, magari perfettamente abbinati con i colori della casa. Se cercate un’idea per confezionare i regali di Natale, ecco una confezione di grande effetto e semplice da realizzare!

