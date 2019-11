Ostia| la Cassazione conferma la condanna per Roberto Spada -VIDEO-

La Cassazione ha confermato la condanna per Roberto Spada che il 7 novembre 2017 aveva aggredito la troupe della trasmissione Rai ‘Nemo’.

La Cassazione ha confermato la condanna per Roberto Spada, che nel Novembre del 2017 aveva aggredito il giornalista Rai della trasmissione ‘Nemo’ Daniele Piervincenzi e l’operatore Edoardo Anselmi.

La condanna è definitiva a sei anni di reclusione per essere stato riconosciuto colpevole di lesione aggravate dal metodo mafioso. L’esponente del clan Spada infatti colpì Piervincenzi con una testata al volto per poi picchiare anche il cameramen. Lo scorso 24 Settembre Spada era stato condannato all’ergastolo per due omicidi.

