Makeup| 5 prodotti che non dovrebbero mai mancare nel beauty

Il makeup fa parte della vita di ogni donna, ma ecco i 5 prodotti che non dovrebbero mai mancare nel beauty e che da soli riescono a donare un aspetto curato al volto.

Il makeup è uno strumento fantastico a disposizione di ogni donna, un modo per sentirsi sempre carine e in ordine, eliminando dal volto piccole imperfezioni, discromie e regalando anche del colore in grado di donare al volto un aspetto fresco e sano.

Ecco i 5 prodotti che non dovrebbero mai mancare nel beauty di una donna. I prodotti di makeup da avere assolutamente per un trucco completo, da tenere sempre a portata di mano.

->>>LEGGI ANCHE: Makeup: 5 segreti che forse non conosci

Makeup: i cinque prodotti che non dovrebbero mai mancare nel beauty case di una donna

Il makeup è senza dubbio uno degli alleati femminili insostituibili. Anche soltanto un tocco di correttore per mimetizzare un’occhiaia un po’ troppo scura, riesce a regalare al volto un aspetto giovane e luminoso, per questo, a dispetto delle enormi quantità di prodotti, che le ‘makeup addict’ accumulano nel tempo, come palette da collezione, tutte le variazioni cromatiche di rossetto e numeri a tre cifre di matite labbra, cinque prodotti non dovrebbero mai mancare nel beauty di una ragazza, quei prodotti con cui in pochi minuti si riesce a creare un makeup completo viso, occhi e labbra. Scopriamo quali sono!

-1 Il correttore

Il correttore è un prodotti di makeup molto versatile. Perfetto per mimetizzare i piccoli difetti, seguendo le ultime tendenze del makeup, può fungere anche da fondotinta, applicato soltanto nelle parti del volto che necessitano di essere ‘coperte’ e migliorate, sfumandolo alla perfezione con una spugnetta bagnata. Questo prodotto è davvero insostituibile e dovrà essere scelto in una texture liquida davvero più semplice da applicare.

-2 Il blush

Il blush è il secondo prodotto ‘must have’ che ogni donna dovrebbe portare sempre con se. Un tocco di colore sempre a portata di beauty, che regalerà immediatamente un aspetto sano e fresco al viso, e in pochi secondi, potrà anche ombreggiare la palpebra per un look naturale. Durante la giornata infatti, basterà ritoccare un poco di blush sulle gote per eliminare ogni segno di stanchezza.

-3 Il mascara

Anche se non si realizza un makeup occhi sofisticato con l’applicazione di uno o più ombretti, anche soltanto il mascara, passato con maestria e in diversi strati, potrà regalare allo sguardo un aspetto magnetico. Le ciglia infatti hanno bisogno di quel tocco in più che regalerà molta femminilità.

-4 matita nera

La matita nera è senza dubbio un ‘must have’ del makeup. Tenuta in borsetta sempre ben temperata, delineerà lo sguardo in modo raffianato per ogni giorno e potrà essere utilizzata come ‘eye liner’ per ottenere in pochi minuti un aspetto più sofisticato magari per una serata speciale.

-5 un rossetto nude

Il rossetto nude, è un vero ‘passe partout’ nel makeup. Scelto della tonalità giusta, rispettando il proprio sottotono di pelle, regalerà alle labbra un aspetto raffinato e sensuale in ogni occasione. Via libera alle texture cremose adatte sia al giorno che alla sera.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI