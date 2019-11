Burro di cacao alla nutella fai da te -VIDEO

Il burro di cacao, un prodotto che non dovrebbe mai mancare nel beauty routine di una donna, soprattutto con il sopraggiungere delle basse temperature. Scopriamo come realizzarne uno alla nutella.

Il ‘lip balm’ o burro di cacao in stick, è un prodotto da tenere sempre a portata di mano, soprattutto in inverno, stagione durante la quale vento e freddo mettono a dura prova le labbra rendendole secche e screpolate.

Un velo di burro di cacao dalla texture corposa e protettiva, assicurerà la giusta idratazione alle labbra, e il burro cacao alla nutella, sarà anche un prodotto goloso e piacevolissimo da utilizzare. Scopriamo come prenderci cura delle nostre labbra e preparare questo burro di cacao in casa.

->>LEGGI ANCHE: Night beauty routine: 10 errori da non fare assolutamente

Come prendersi cura delle labbra e realizzare un burro di cacao alla nutella -VIDEO-

Le nostre labbra sono una parte molto delicata che ogni giorno vengono sottoposte a stress ambientali come il sole, e soprattutto il freddo e il vento durante l’inverno. Per renderle belle non basta di certo un velo di rossetto, ma dovranno essere liscie, vellutate ed idratate per esaltare al meglio anche il makeup.

Il prodotto che non dovrebbe mai mancare è un burro di cacao, uno stick labbra da tenere sempre a portata di mano e applicare durante la giornata ed in particolare alla sera prima del riposo notturno. Ma scopriamo quali trattamenti si possono fare per rendere le labbra sempre perfette.

Lo scrub, è senza dubbio un trattamento unico che potrà essere applicato almeno una volta a settiamana. Utilizzando un prodotto formulato in modo specifico per le labbra, si elimineranno cellule morte e anche le fastidiose pellicine che di tanto in tanto si formano per poca idratazione. Poi si potrà applicare un burro di cacao idratante in quantità generosa fino a completo assorbimento. Ma vediamo insieme come realizzare in casa il burro di cacao alla nutella, un goloso prodotto di bellezza da applicare ogni giorno!

Per realizzare il burro di cacao alla nutella, avrete bisogno di:

11 grammi di nutella

1,2 grammi di cera d’api

stick per labbra vuoto

carta adesiva

Preparare questo burro di cacao alla nutella sarà davvero semplice e divertente. Per prima cosa si potrà preparare lo stick personalizzato con il logo della nutella, che potrà essere ricopiato a mano e attaccato allo stick. Un particolare non necessario ma molto carino e divertente. Poi si passerà alla preparazione del prodotto, pesando per prima cosa la nutella per poi aggiungere a questa la cera d’api. Il tutto dovrà essere sciolto a bagnomaria o nel microonde. Una volta ottenuto il composto liquido, si potrà colare nello stick vuoto e lasciarlo raffreddare. Lo stick è pronto per essere applicato e anche gustato!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI