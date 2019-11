Congelare le zucchine| Segui tutti i consigli per non sbagliare

Le zucchine si possono gustare tutto l’anno, ma come si conservano? Congelare le zucchine è un modo di conservazione più comune, vediamo come fare.

Quando finisce la stagione delle zucchine e non riuscite a farne almeno, avete pensato congelarle in modo da averne anche per l’inverno?

Avete acquistato dal fruttivendolo una quantità superiore rispetto a quelle che vi occorrono? Potete congelarle è una soluzione intelligente e pratica. Le zucchine non si congelano intere, ma necessitano di una preparazione, segui i nostri consigli.

Preparare le zucchine Zucchine (iStockPhotos) Prima di congelare le zucchine, ecco alcuni suggerimenti da seguire per garantire un prodotto finito di qualità: Utilizzate delle zucchine fresche e mature

Colore uniforme e con una consistenza soda.

Mai zucchine troppo pallide o dalla consistenza troppo morbida.

Evitate quelle con ammaccature, macchie, con graffi profondi o parti mancanti.

Utilizzare, se è possibile le zucchine appena raccolte dall’orto.

Se non è possibile congelare subito le zucchine: conservatele in frigorifero. Adesso dedicatevi alla preparazione delle zucchine: Lavatele: sciacquate le zucchine sotto l’acqua corrente fredda o tiepida strofinandole delicatamente con le mani per rimuovere ogni traccia di terra. Affettale o tagliale a pezzi: dipende dall’utilizzo, iniziate ad eliminare le due estremità con un coltello affilato. Se decidete di affettare le zucchine, fate delle fette di circa 1,3 cm di spessore, se volete tagliarle a cubetti, iniziate a tagliare ogni zucchina a metà nel senso della lunghezza, rimuovete i semi con un cucchiaio di metallo e poi create i dadini. Se volete grattugiatele, usando una grattugia e sminuzzatele finemente, infine tritatele anche con l’aiuto di un robot da cucina. Leggi anche: Congelare la lasagna: segui i consigli per non commettere errori

Sbollentare le zucchine Riempite una pentola capiente con dell’acqua: riempite di acqua per 2/3 e mettila su una fiamma alta, se le zucchine sono affettate o a pezzetti. Se le avete grattugiate, vi servirà un cestello per la cottura a vapore, perchè dovranno essere sbollentate, ma non direttamente nell’acqua bollente. Riempite la pentola con circa 5 cm d’acqua e posizionate il cestello, poi portate ad ebollizione l’acqua. Questa operazione servirò ad eliminare gli enzimi ed i batteri che possono essere la causa della perdita di sapore, colore ed elementi nutritivi nel tempo. Non aggiungete il sale perchè le zucchine perderanno parte dei loro liquidi e si romperanno più velocemente. Riempite una ciotola con acqua e ghiaccio: mettete l’acqua in una ciotola, poi aggiungete una dozzina di cubetti di ghiaccio. Sbollentate le zucchine affettate o a cubetti immergendole nell’acqua bollente. Ricordate la cottura a vapore per le zucchine grattugiate. Cuocete le zucchine tagliate nell’acqua bollente per 3 o 4 minuti, senza coprire la pentola. Quando le togliete dall’acqua dovranno essere ancora sode. Le zucchine grattugiate mettetele nel cestello e copri la pentola, lasciatele cuocere per un paio di minuti o fino a quando diventeranno traslucide. L’acqua di bollitura la potete riutilizzare per sbollentare più volte le zucchine fino a cinque volte, assicurandovi solo di aggiungere altra acqua se necessario. Trasferite immediatamente le zucchine nell’acqua ghiacciata: interromperà immediatamente la cottura. Lasciate riposare le zucchine nell’acqua fredda per lo stesso tempo usato per la cottura in acqua bollente o al vapore. Scolatele: utilizzate un cucchiaio forato per scolarle, rimuovete tutta l’acqua fredda e disponetele su della carta assorbente per asciugarle o su un canovaccio di cotone. E’importante che siano asciutte prima di congelarle