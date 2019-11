Un posto al sole| anticipazioni 14 novembre: Marina Giordano in crisi

Un posto al sole ha dato una piccola tregua al personaggio di Diego Giordano. Oggi i riflettori saranno puntati su Marina, che è in crisi con Fabrizio.

Un posto al sole ha scelto di mettere in pausa, ma soltanto per una puntata, la storia legata ad Aldo Leone e Diego Giordano.

In questa puntata si parlerà di coppie, guardando un po’ più da vicino la situazione sentimentale che riguarda Filippo e Serena, ma una particolare attenzione sarà rivolta al personaggio di Marina Giordano.

Tra lei e Fabrizio sta per scoppiare una profonda crisi, che potrebbe portare quest’ultimo a rivelare la verità di cui l’imprenditrice è costantemente alla ricerca.

Un posto al sole| Marina e Fabrizio: scoppia la crisi

Un posto al sole porrà nuovamente l’attenzione sul personaggio di Marina Giordano, che per qualche puntata è stata un po’ messa da parte a favore della tragedia che ha colpito Aldo Leone, che negli scorsi giorni ha scoperto una sconcertante verità.

Per Marina e Fabrizio inizia a sentirsi una certa aria di crisi. Il motivo non è da riscontrarsi a causa di incompatibilità caratteriali, ma per lo zio di quest’ultimo.

L’uomo inizierà a essere un vero e proprio problema per la coppia. Tanto che potrebbe portare la loro storia ad arrivare al capolinea. Il loro litigio, pare, potrebbe far giungere al personaggio di Marina Giordano, interpretata da Nina Soldano, a scoprire la verità di cui è tremendamente alla ricerca.

Dopo il ritorno di Filippo Sartori, e la scoperta al pubblico del tradimento di lui, le anticipazioni di Un posto al sole 14 novembre parlano di un riavvicinamento tra il figlio di Roberto Ferri e la giovane Serena Cirillo.

Serena sembra essere più felice e spensierata, soprattutto perché il suo sogno di aprire un B&B si fa sempre più concreto. Ciò la rilassa e le permette di vivere in maniera più serena il rapporto con Filippo.

