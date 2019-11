Un posto al sole continua a concentrarsi sulla storyline di Diego Giordano. Niko Poggi, suo avvocato e cugino, inizia a sospettare di Delia.

Un posto al sole sembra andare sempre più a fondo con la storia dell’incidente di Aldo Leone. Gli abitanti di Palazzo Palladini, situato nella zona di Posillipo, sono ormai convinti dell’innocenza di Diego Giordano.

Per questo motivo non solo Franco Boschi ha deciso di iniziare ad indagare insieme a Raffaele Giordano per salvare il ragazzo, ma anche il personaggio di Niko Poggi che è convinto che dietro al personaggio di Delia, moglie di Aldo, ci sia molto più di quello che vuole far credere.

Cosa nasconde la donna?

Un posto al sole: Niko sospetta della moglie di Aldo

Niko Poggi, da quanto riportano le anticipazioni di un posto al sole, puntata del 7 novembre, inizierà a sospettare del personaggio di Delia, la moglie di Aldo Leone.

Se Franco Boschi è nei guai, a cause delle indagini che ha iniziato a fare per conto suo per salvare Diego Giordano, l’avvocato di Palazzo Palladini adotterà una strategia completamente diversa, visto che i sospetti sul personaggio di Maurizio non hanno portato a niente di concreto per salvare il figlio di Raffaele dalla galera.

Niko Poggi di upas è convinto che Delia sappia molto di più di quello che voglia far credere. Che sia stata lei ad investire l’avvocato Aldo Leone?

Intanto Giulia Poggi, dopo la proposta choc di Denis, si è convinta a voler terminare questa travagliata storia d’amore, visto che le sta facendo più male che bene.

Aria di leggerezza, invece, si respira per la storia dedicata alla famiglia Del Bue. Bice è decisa più che mai ad aiutare Mariella di un posto al sole. In che modo? Presentendole l’uragano Ingrid, che sconvolgerà, e non poco, le vite della famiglia composta da vigili urbani.

