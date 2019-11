Un posto al sole, la puntata del 6 novembre, promette grossi sviluppi per la storia di Diego Giordano. Franco Boschi, per aiutarlo, finirà nei guai.

Ad un Un posto al sole sembra finalmente arrivato il momento giusto per fare chiarezza sulla vicenda che vede protagonista Diego Giordano.

Il portiere di Palazzo Palladini, durante la puntata andata in onda ieri sera, aveva chiesto l’aiuto di Franco Boschi, ma le indagini metteranno ancora una volta nei guai non solo l’ex investigatore privato ma anche tutta la sua famiglia, incluse Angela Poggi e la piccola Bianca.

Un posto al sole 6 novembre: Franco si mette nei guai

Un posto al sole sembra finalmente puntare a una nuova svolta al caso di Diego Giordano, confermando ormai la sua innocenza sull’incidente di Aldo Leone.

Ugo, dopo che Raffaele ha fatto visita a Diego, andrà lui in carcere dal suo assistito, mettendogli nero su bianco la triste realtà in cui è coinvolto: la polizia è convinta che sia lui colui che ha ridotto in fin di vita l’amante di Beatrice.

Un periodo sicuramente non facile per Diego Giordano. Per questo motivo suo padre, Raffaele, ha chiesto l’aiuto di Franco Boschi che inizierà ad indagare per trovare prove in favore del ragazzo, ma come al solito le sue indagini non porteranno niente di buono.

Franco, ancora una volta, metterà in pericolo tutta la sua famiglia. Angela Poggi boccerà come sempre l’atteggiamento assunto da suo marito che ogni volta mette a rischio l’incolumità della loro piccola Bianca e dell’intera famiglia.

Situazione non bella nemmeno per sua madre Giulia Poggi che dopo aver ricevuto una proposta choc da Denis, non fa altro che pensare al suo compagno, sentendosi persa senza di lui al proprio fianco. Sua figlia Angela, nelle anticipazioni di Un posto al sole 6 novembre, proverà a farla ragionare, ma senza avere nessun risultato dalle chiacchierate con sua madre.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Un posto al sole, puntata: Arianna e Michele minacciati

Anticipazioni UPAS: Giovanna interroga Beatrice

Un posto al sole, anticipazioni: Niko convocato in carcere