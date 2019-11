Carlo Pietropoli chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Fonte Instagram: @uominiedonne

Carlo Pietropoli è un barman di 28 anni. Lui è nato l’8 luglio 1991 a San Donà di Piave (Venezia) sotto il segno del cancro. Ha una grande passione per il calcio che lo accompagna nel corso della sua adolescenza, non a caso diventa un calciatore semiprofessionista (una delle sue ultime squadre è il Noventa).

La donna più importante della sua vita è sicuramente sua madre con la quale ha un bellissimo rapporto: “Nonostante le mille difficoltà è riuscita sempre a portare i soldi a casa per la famiglia e per questo l’ammiro”. Si definisce come un ragazzo che vive la vita serenamente senza troppo ansie

Nome: Carlo Pietropoli

Età: 28 anni

Data di nascita: 8 luglio 1991

Luogo di nascita: San Donà di Piave, Venezia

Segno zodiacale: Cancro

Titolo di studio:

Professione: Barman

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Carlo Pietropoli: Instagram e vita privata

Fonte: WittyTv

Carlo Pietropoli non è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito solo da 900 persone e conta 34 post. Si tratta di un profilo privato quindi non sappiamo cosa ama condividere. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 28enne su Facebook e su Twitter non risulta avere nessun account attivo, quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create durante la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è single, un’aspetto confermato dalla sua partecipazione ad Uomini e Donne. Nel video di presentazione per Witty ha affermato che cosa cerca in una donna: “Emotivamente ho sempre bisogno di quel brio iniziale per dare il cento per cento. Mi piacciono le donne ambiziose, mi piacciono le donne con gli attributi per tenermi testa ma sopratutto per tenermi a bada. Quando sono innamorato non ho bisogno e non sento la necessita di guardarmi intorno”

Carlo Pietropoli: carriera

Nella vita Carlo Pietropoli fa il barman e non è un volto noto nel mondo delo spettacolo. Nel 2019 decide di partecipare a Uomini e Donne nelle vesti di Tronista, insieme a lui anche Veronica Burchielli.

Nel video di presentazione pubblicato sul sito di WittyTv, Carlo sul suo conto afferma: “Caratterialmente non saper descrivermi, anzi sicuramente sono una testa di cavolo. La gente pensa che sono superficiale ma in realtà non lo sono per niente. Mi reputo una persona leggera perché non prendo troppo la vita sul serio”

“Quello che ho dentro non è esattamente quello che si vede da fuori e forse nemmeno quello che si immagina. Quello che ho dentro lo tengo in disparte ed a volte lo nascondo persino a me stesso. Sono libero dal giudizio della gente, non mi importa quello che si dice o si pensa di me, l’unico giudizio che per me ha un valore è quello della mia famiglia”

Poi conclude: “Spero di trovare qualcosa che mi stravolga. Qualcosa che non mi cambi ma che mi migliori sia a livello caratteriale che personale.”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI