Natale 2019: 10 idee per una tavola di Natale eccezionale

Ecco alcune idee decorative per una tavola di Natale eccezionale!

Regina della casa per due giorni di fila, il 24 e 25 dicembre, la tavola di Natale attira gli occhi di tutti. Un motivo in più per decorarla con attenzione! Scegli se preferisci una decorazione della tavola classica, chic, nature, alla moda o minimalista.

Idea n. 1: un runner da tavolo verde per la tavola di Natale

Al centro del tavolo, che tu abbia optato per una tovaglia o meno, posiziona un runner da tavola in tessuto non tessuto o lino su cui aggiungerai più oggetti che hai raccolto con cura nella natura come pigne e rametti su cui depositare palle di Natale in rame o oro. Per completare il set, aggiungi tre o cinque (a seconda della lunghezza del tavolo) piccoli vasi di fiori accompagnati da una pianta verde. Otterrai un tavolo verde al 100%!

Idea n. 2: alcuni rami di abete appesi sopra il tavolo di Natale

Se hai un tavolo rettangolare, appendi sopra di lui una ghirlanda leggera discreta a cui aggiungierai alcuni rami di abete. Il ramo di abete è un buon modo per perfezionare il tuo arredamento natalizio senza rompere il salvadanio.

Idea n ° 3: una decorazione per la tavola di Natale dorata

A Natale, alcune persone scelgono una classica tavola di Natale come la tavola bianca e dorata senza tempo. Per arricchire la tavola biancae oro di grande tendenza puoi optare per un set di tavoli color oro o piccole decorazioni da cospargere sul tavolo come piccole stelle dorate.

Idea n ° 4: una decorazione natalizia per la tavola di origami

Se sei un fan del fai-da-te, prova lo spirito origami sulla tua tavola di Natale. Come? Disponi sul tavolo alcune palline di Natale a tema origami, piegando i tovaglioli in stile origami, utilizza forme grafiche per svegliare il tavolo della festa e uscire dai sentieri battuti per fare una dichiarazione deco.

Idea n. 5: tocchi pastello per la tavola di Natale

Se le convenzioni non fanno per te, prova la tavola di Natale pastello e metti fine alla tradizionale tavola di Natale rossa, verde, dorata o bianca. Usa piatti, tovaglioli, tovaglie, tutti in tonalità pastello per un decoro di una morbidezza ideale per questo giorno di festa.

Idea n. 6: un centrotavola di tendenza per la tavola di Natale

Piuttosto che i tradizionali mazzi di fiori, ghirlande natalizie o candelabri, osa un centrotavola di tendenza. Puoi realizzare dei bellissimi centrotavola tu stesso con le nostre idee. Scegli un bel tavolo di legno per un tocco di tendenza, aggiungi alcune candele alte e infine alcuni rami di edera e altri elementi naturali. Otterrai un centrotavola unico progettato da te, qualcosa che stupirà tutti i tuoi ospiti!

Idea n ° 7: piccoli alberi di Natale come runner

Oltre alla tavola festosa, l’albero è un must per Natale. Un motivo in più per associarli! A seconda della lunghezza della tavola natalizia, installare una stringa di piccoli abeti come runner per enfatizzare la lunghezza della tavola. Scommetti su graziosi piatti per dare il benvenuto agli alberi e assicurarti che non interferiscano con gli ospiti rendendoli liberi di guardarsi negli occhi e parlare.

Idea N ° 8: pennarelli originali per la tavola di Natale

Più ospiti ci sono, più i posti sono importanti. Da qui la necessità di curare il loro aspetto. Una piccola etichetta sul piatto accompagnata da una bella candela origami, un’affascinante etichetta fissata su una pigna posta accanto al vetro, ecco alcune idee di segnaposto fai da te per peccare di originalità!

Idea N ° 9: palle di Natale come decorazione da tavola

Le palle di Natale sono state a lungo associate alla decorazione dell’albero di Natale. Ma è molto probabile che assumano un nuovo ruolo come decoratrici della tavola di Natale. Cospargile lungo il tavolo, mettile in un bellissimo vaso centrale o in un vassoio di rame vintage per un sicuro effetto di tendenza!

Idea n. 10: rami di abete come centrotavola

I rami di abete vengono declinati all’infinito sulla tavola di Natale. Sopra il tavolo, sui tovaglioli, sui piatti o come centrotavola, il ramo di abete porta un tocco naturalità e festosità al tavolo. Come centrotavola, diversi rami di abete possono essere accompagnati da alcune candele nello spirito della festa a forma di abete, ad esempio.

