Pochi minuti fa il sito Instagram Ufficiale di Uomini e Donne ha svelato il nome e il volto del nuovo tronista del Dating Show di Canale Cinque. Lui si chiama Carlo Pietropoli, ha 28 anni ed abita a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Nella vita ha sempre giocato a calcio ma ora lavora come barman in un locale, il suo grande sogno è quello di crearsi un’attiva propria.

Si definisce un ragazzo che vive la vita serenamente senza troppo ansie. È una persona mite ma se viene infastidito diventa arrogante e vuole far valere il suo pensiero. La donna che stima di più al mondo è senza dubbio sua madre. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui e su quello che cerca in una donna!

Uomini e Donne, Carlo: ecco cosa cerca in una donna

Nel video di presentazione pubblicato sul sito di WittyTv, Carlo sul suo conto afferma: “Caratterialmente non saper descrivermi, anzi sicuramente sono una testa di cavolo. La gente pensa che sono superficiale ma in realtà non lo sono per niente. Mi reputo una persona leggera perché non prendo troppo la vita sul serio”

“Quello che ho dentro non è esattamente quello che si vede da fuori e forse nemmeno quello che si immagina. Quello che ho dentro lo tengo in disparte ed a volte lo nascondo persino a me stesso. Sono libero dal giudizio della gente, non mi importa quello che si dice o si pensa di me, l’unico giudizio che per me ha un valore è quello della mia famiglia”

Poi ha specificato svelato quello che cerca in una donna: “Emotivamente ho sempre bisogno di quel brio iniziale per dare il cento per cento. Mi piacciono le donne ambiziose, mi piacciono le donne con gli attributi per tenermi testa ma sopratutto per tenermi a bada. Quando sono innamorato non ho bisogno e non sento la necessita di guardarmi intorno”

Poi conclude: “Spero di trovare qualcosa che mi stravolga. Qualcosa che non mi cambi ma che mi migliori sia a livello caratteriale che personale.” Che ne pensate di questo nuovo tronista?

