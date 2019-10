Armando Incarnato di scaglia contro Ida Platano e Riccardo Guarnieri sui social. Il cavaliere di Uomini e Donne non abbassa l’ascia di guerra.

Armando Incarnato non ha affatto preso bene la decisione di Ida Platano di riprovare a stare con Riccardo Guarnieri e sui social si scaglia contro una delle coppie più amate del trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Armando Incarnato attacca Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “vi stanno bene le…”

Come fa sapere il portale Gossip e Tv, durante la messa in onda della scorsa puntata del trono over di Uomini e Donne, Armando si è scagliato contro Ida Platano con cui aveva iniziato una frequentazione. Tra Armando e Ida, infatti, c’era stato anche un bacio e la dama sembrava pronta a ricominciare con lui, ma la lettera di Riccardo Guarnieri ha cambiato tutto. La dama, infatti, ha deciso di lasciare la trasmissione con Guarnieri anche se i fans continuano ad avere dei dubbi sul ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo.

Su una foto tratta dal trono over in cui c’è lui e Ida, Armando, come riporta Gossip e Tv, ha scritto: “Blablabla… Ma ti riascolti? Io gli dico quello che è successo a me, lui mi dice quello che è successo a me… E credevate che Armando non vi dicesse quello che è successo a lui. Da oggi chiamatemi Cupido. Alla fine mi si è rivoltata pure contro. Fai del bene e dimenticalo”.

Poi ha aggiunto: “Non imparo mai, ve lo avevo detto… Non mi ha usato… Noooo. Contenti voi, contenti tutti. E per come sono stato trattato a questo punto ti dico: a lui stanno bene le … e a te pure. Indovinate un po’ tra i puntini cosa c’è? Ciaoneee”.

Ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ida, parlando di Armando Incarnato, ha dichiarato: “Dopo la puntata della scorsa settimana, quella in cui Riccardo mi ha letto la sua lettera, ho scritto un messaggio ad Armando, ma si trattava di un messaggio talmente pulito che dire che io l’abbia cercato mi apre eccessivo… Non so perché Armando abbia voluto insinuare altro, ma io gli ho solo scritto di essere molto dispiaciuta che si fosse sentito usato da me. Io non ho mai fatto strategia nel programma, né gesti per ripicca. Armando non è mai stato usato per far ingelosire Riccardo: questo volevo chiarirlo. Ma non è assolutamente vero che l’ho chiamato e cercato più volte. […] Il suo intervento mi è sembrato molto fuori luogo, inopportuno, soprattutto in quel momento. In quel frangente non mi interessava parlare con lui e quindi ho lasciato correre, ma ha detto delle cose che non mi sono piaciute affatto”.

LEGGI ANCHE:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI