Uomini e Donne, Irene e Luigi addio: la reazione della Capuano spiazza

Irene Capuano torna sui social e scrive le prime parole dopo la fine della storia con Luigi Mastroianni, annunciata dall’ex tronista di Uomini e Donne.

La storia d’amore tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni è finita. Ad annunciare l’addio ufficiale è stato l’ex tronista di Uomini e Donne che ha confermato i rumors delle ultime settimane. Dopo essere rimasta in silenzio, Irene ha rotto il silenzio e si è lasciata andare alle prime dichiarazioni.

La reazione di Irene Capuano alla fine della storia con Luigi Mastroianni

“Con Irene ci siamo tanto amati e nonostante i problemi abbiamo provato a darci una seconda possibilità ma non è andata. Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto ad una direzione, dove non si è più riusciti a tornare indietro”: Luigi Mastroianni ha annunciato così la fine della storia con Irene Capuano iniziata ufficialmente al termine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne. Una rottura che Irene ha accettato rimettendosi subito in gioco. L’ex corteggiatrice, infatti, ha deciso di ripartire da se stessa e lavorare per realizzare tutti i suoi sogni professionali senza, tuttavia, rinuncia all’amore.



Dopo essersi lasciata andare ad uno sfogo sui social negli scorsi giorni, Irene Capuano ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fans rilasciando, così, le prime dichiarazioni post rottura. Ad una fan che le ha chiesto se creda ancora nell’amore, ha risposto: “Io ci credo e ancora più forte. Prima o poi (credo e spero) arriverà la persona giusta per me. Ovviamente auguro il meglio a entrambi. Arriverà tutto al tempo giusto” .

Irene, inoltre, tra una domanda e l’altra, ha anche smentito di avere una nuova relazione. Infine, ha confermato di avere un rapporto speciale con Salvo, il fratello di Luigi: “Il bene non si gestisce. Io gli voglio bene, tanto bene. Lui non c’entra niente”.

LEGGI ANCHE:

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!